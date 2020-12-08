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前聯邦住房及城市發展部部長 參選紐約市長

記者金春香／紐約報導
多諾萬(左二)在妻子和兩個兒子陪同下宣布參選紐約市長。（視頻截圖）
多諾萬(左二)在妻子和兩個兒子陪同下宣布參選紐約市長。（視頻截圖）

前聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development，HUD)部長多諾萬(Shaun Donovan)8日在妻子和兩個兒子的陪同下，通過視訊正式宣布參選紐約市長，他強調自己在歐巴馬總統任期內聯邦層面及此前紐約市府的經驗，將確保其就任後快速解決紐約市在疫情重創下愈發嚴重的住房危機，此外公校、遊民、食物、交通等問題也在其重點關注和解決名單上。

多諾萬出生在紐約，目前與家人居住在布碌崙(布魯克林)，他於2004至2009年擔任紐約市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)局長，2009至2014年擔任聯邦住房及城市發展部部長，2014至2017年擔任白宮管理及預算辦公室(White House Office of Management and Budget)總監。

多諾萬8日在布朗士Via Verde樓前宣布參選，該樓宇也是他在HPD任職時主導建設的著名可負擔住房，此外他還帶領HPD啟動當時美國最大的可負擔住房計畫「紐約市鄰里中心」(Center for New York City Neighborhoods)

在擔任HUD部長期間，多諾萬幫助美國數以萬計家庭租住或購買可負擔住房，重振深陷房屋困境的社區，打擊房屋系統內的種族歧視，並大幅度減少遊民數量。

多諾萬表示，他會利用在市府和聯邦重要部門的多年經驗，快速幫助紐約市走出遭新冠疫情重創的境地，他會致力於保證所有學生擁有入讀優秀公校的機會，提供更多健康食物選擇，整修公共交通體系，他提出「15分鐘鄰里」(15 minute neighborhoods)計畫，保證民眾在距離住所15分鐘距離內就能享受公園設施、便利交通、優質公校和新鮮食物等，他本人也會在當選後每日搭乘地鐵上班。

此外他承諾上任後任命首席公正官(Chief Equity Officer)，進行警務改革和司法改革，終結紐約市警務和司法體系內的結構種族歧視和不平等現象。

紐約市 種族歧視 公校

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