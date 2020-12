前聯邦住房及城市發展部部長 參選紐約市長

多諾萬(左二)在妻子和兩個兒子陪同下宣布參選紐約市長。(視頻截圖)

前聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development,HUD)部長多諾萬(Shaun Donovan)8日在妻子和兩個兒子的陪同下,通過視訊正式宣布參選紐約市 長,他強調自己在歐巴馬總統任期內聯邦層面及此前紐約市府的經驗,將確保其就任後快速解決紐約市在疫情重創下愈發嚴重的住房危機,此外公校 、遊民、食物、交通等問題也在其重點關注和解決名單上。

多諾萬出生在紐約,目前與家人居住在布碌崙(布魯克林),他於2004至2009年擔任紐約市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)局長,2009至2014年擔任聯邦住房及城市發展部部長,2014至2017年擔任白宮管理及預算辦公室(White House Office of Management and Budget)總監。

多諾萬8日在布朗士Via Verde樓前宣布參選,該樓宇也是他在HPD任職時主導建設的著名可負擔住房,此外他還帶領HPD啟動當時美國最大的可負擔住房計畫「紐約市鄰里中心」(Center for New York City Neighborhoods)

在擔任HUD部長期間,多諾萬幫助美國數以萬計家庭租住或購買可負擔住房,重振深陷房屋困境的社區,打擊房屋系統內的種族歧視 ,並大幅度減少遊民數量。

多諾萬表示,他會利用在市府和聯邦重要部門的多年經驗,快速幫助紐約市走出遭新冠疫情重創的境地,他會致力於保證所有學生擁有入讀優秀公校的機會,提供更多健康食物選擇,整修公共交通體系,他提出「15分鐘鄰里」(15 minute neighborhoods)計畫,保證民眾在距離住所15分鐘距離內就能享受公園設施、便利交通、優質公校和新鮮食物等,他本人也會在當選後每日搭乘地鐵上班。

此外他承諾上任後任命首席公正官(Chief Equity Officer),進行警務改革和司法改革,終結紐約市警務和司法體系內的結構種族歧視和不平等現象。