紐約市槍擊達14年新高，希爾：歸咎新保釋法。(市長辦公室提供)

根據市警數據顯示，今年前11個月，槍擊 案件上升了近96%，市警總局局長希爾(Dermot Shea)8日接受媒體採訪時表示，而這種「前所未見的激增」在14年中都不曾見過；他將不斷上漲的案件數歸咎於今年年初實行的新保釋法，稱可以任由嫌犯不收約束的肆意再犯。

數據顯示，僅在11月，紐約市 的槍擊案件就高達115起，比去年同期增加了112%，而11月另有28起謀殺案發生，這也使謀殺率上升了38%。

希爾將上漲的部分原因歸咎於今年早些時候實施的保釋改革，「我們已經繳獲了大量的非法槍枝，也逮捕了絕大多數涉案的重罪犯，且警員也幾乎是在一槍未開的情況下完成逮捕的。」

但當三、四天後，這些人又再次回到街頭重操舊業，實施更多與槍枝有關的暴力行為，希爾指出，紐約市今年的槍擊案件數量達到了14年來的最高水平。

「作為一個整體發展的社會，這是人們想要的嗎？當然，『結束大規模監禁』在根本上是好的，但是人們不希望將自己生活的社區置於危險之中來實現這一點。」希爾說。

且他表示，不相信暴力會隨著疫情的蔓延而消失，「新冠疫情不會成為一切的終結。」

但紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)駁斥了將其歸咎於保釋改革的觀點，他指出，紐約市同時遭遇了多重危機。

「2020年所經歷的一切在紐約的歷史上前所未見。」白思豪在記者會上表示，全世界性的公共健康危機、數十萬人死亡、醫院不堪重負、經濟停滯、學校停課、宗教場所關閉、社會失去了正常的根基，不可能同時把這一切結合在一起。

除此之外，市警表示，與去年同期相比，其他罪案也出現了抬頭的趨勢，包括強姦、入室盜竊和汽車盜竊。

希爾還提醒民眾，應小心節日季的包裹失竊，「許多嫌犯認為，這是一種低風險高回報的行為。」；鄰居們可以相互照看，或和大樓管理員協調包裹的存放位置，近日因偷盜而被捕的案例也有所增長。