我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠確診逾1500萬例 死亡28.5萬

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐約市槍擊達14年新高 希爾：歸咎新保釋法

記者張晨／紐約報導
紐約市槍擊達14年新高，希爾：歸咎新保釋法。(市長辦公室提供)
紐約市槍擊達14年新高，希爾：歸咎新保釋法。(市長辦公室提供)

根據市警數據顯示，今年前11個月，槍擊案件上升了近96%，市警總局局長希爾(Dermot Shea)8日接受媒體採訪時表示，而這種「前所未見的激增」在14年中都不曾見過；他將不斷上漲的案件數歸咎於今年年初實行的新保釋法，稱可以任由嫌犯不收約束的肆意再犯。

數據顯示，僅在11月，紐約市的槍擊案件就高達115起，比去年同期增加了112%，而11月另有28起謀殺案發生，這也使謀殺率上升了38%。

希爾將上漲的部分原因歸咎於今年早些時候實施的保釋改革，「我們已經繳獲了大量的非法槍枝，也逮捕了絕大多數涉案的重罪犯，且警員也幾乎是在一槍未開的情況下完成逮捕的。」

但當三、四天後，這些人又再次回到街頭重操舊業，實施更多與槍枝有關的暴力行為，希爾指出，紐約市今年的槍擊案件數量達到了14年來的最高水平。

「作為一個整體發展的社會，這是人們想要的嗎？當然，『結束大規模監禁』在根本上是好的，但是人們不希望將自己生活的社區置於危險之中來實現這一點。」希爾說。

且他表示，不相信暴力會隨著疫情的蔓延而消失，「新冠疫情不會成為一切的終結。」

但紐約市長白思豪(Bill de Blasio)駁斥了將其歸咎於保釋改革的觀點，他指出，紐約市同時遭遇了多重危機。

「2020年所經歷的一切在紐約的歷史上前所未見。」白思豪在記者會上表示，全世界性的公共健康危機、數十萬人死亡、醫院不堪重負、經濟停滯、學校停課、宗教場所關閉、社會失去了正常的根基，不可能同時把這一切結合在一起。

除此之外，市警表示，與去年同期相比，其他罪案也出現了抬頭的趨勢，包括強姦、入室盜竊和汽車盜竊。

希爾還提醒民眾，應小心節日季的包裹失竊，「許多嫌犯認為，這是一種低風險高回報的行為。」；鄰居們可以相互照看，或和大樓管理員協調包裹的存放位置，近日因偷盜而被捕的案例也有所增長。

紐約市 槍擊 白思豪

上一則

紐約客網上購物 包裹可能額外付3元 資助MTA

延伸閱讀

白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」

白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」
19萬學生返校 初中估下月復課

19萬學生返校 初中估下月復課
市府更新疫情統計 快篩陽性列「疑似病例」

市府更新疫情統計 快篩陽性列「疑似病例」
NFL／希爾達陣開張 聖徒率先晉級季後賽

NFL／希爾達陣開張 聖徒率先晉級季後賽
NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝

NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝
NFL／聖徒工具人希爾 先發四分衛獵隼鷹

NFL／聖徒工具人希爾 先發四分衛獵隼鷹

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約市住院率續增 下周一恐將關閉堂食

2020-12-07 21:40
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗
一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕