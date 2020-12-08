我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

紐約客網上購物 包裹可能額外付3元 資助MTA

記者金春香／紐約報導
州眾議員提案網路購物包裹收附加費用。（記者金春香／攝影）
州眾議員提案網路購物包裹收附加費用。（記者金春香／攝影）

為緩解大都會運輸署(MTA)的財政壓力，州眾議員卡羅爾(Robert Carroll)日前提案，建議在紐約民眾網上購物運費中增加3元附加費，預計一年能獲得15億元收益，用來支持MTA運營。

住在布碌崙(布魯克林)的卡羅爾表示，他看到自己所住樓宇內經常有大量網上購物包裹，「如今聖誕節已經不是一年只有一次了，現在幾乎每天都是聖誕節。」不僅樓門口堆滿包裹，樓前也經常停著亞馬遜、聯邦快遞(Fedex)、UPS、USPS等多輛運送卡車。

卡羅爾在州府的提案建議對紐約市五區內民眾網上購物增收附加費，也就是每個包裹收取3元費用，他認為這既能促使亞馬遜等商家提高環保意識、盡量將同一顧客的商品放在一個包裹中運輸，也能讓顧客更願意在當地小商店購買商品、促進小商業發展。

如今更多民眾在家辦公，再加上疫情的影響，網路購物數量攀升，「很多時候大家坐在家裡，突然發現需要一件商品，就立刻拿出手機，在網上下訂單。」卡羅爾希望該提案能促使人們在點擊購物確認鍵前會三思，「商家也會在包裝商品時採取更為環保和節約的方式。」

最重要的是，卡羅爾認為每個包裹3元附加費用每年能創造15億元收入，目前MTA陷入嚴重危機，卡羅爾說，不能只等著聯邦撥款援助，紐約也需要自救，幫助MTA維持正常運營。

該提案不對食物、藥品和尿布商品徵收額外包裹費用。

紐約市 MTA 聖誕節

上一則

白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」

延伸閱讀

每天謊報加班10小時 MTA員工被控詐領巨額薪資

每天謊報加班10小時 MTA員工被控詐領巨額薪資
MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼

MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼
紐約曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施

紐約曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施
MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消

MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消
川普涉性侵誹謗案 司法部「插手」代上訴

川普涉性侵誹謗案 司法部「插手」代上訴
檢討收費 MTA線上公聽會徵民意

檢討收費 MTA線上公聽會徵民意

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約市住院率續增 下周一恐將關閉堂食

2020-12-07 21:40
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗
一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里
數千萬民眾苦等…麥康諾：參院預計11日才能通過紓困案

數千萬民眾苦等…麥康諾：參院預計11日才能通過紓困案
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕