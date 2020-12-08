白思豪：紐約首批疫苗下周到來 抗疫進入「最後階段」

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)8日表示，首批新冠疫苗 將於下周運抵紐約市，疫苗的到來將讓抗疫「進入最後階段」，只要熬過12月、1月和2月，就能看到轉機；但他也說，目前疫情已經在全市範圍內惡化，關閉堂食或遲早到來。

葛謨和白思豪此前表示，一旦聯邦政府批准使用，由輝瑞(Pfizer)製造的首批17萬劑新冠疫苗將於12月15日到貨，將首先為一線醫護人員和養老院人員接種；聯邦食品和藥品管理局(FDA)7日也發布了首份研究報告，認為輝瑞疫苗符合安全標準，預計10日將可批准緊急使用。

白思豪表示，除了首批疫苗，大量疫苗每天都在製造出來，他說疫苗的大規模分發是抗疫成功的關鍵，「這是我們抗疫鬥爭的最後階段，12月、1月和2月是最後的戰鬥，之後疫苗就會起作用。」

此外，州長葛謨(Andrew Cuomo)日前表示，若紐約市住院率持續惡化，最早將於下周關閉堂食；對此白思豪表示，目前市府也正與州府積極溝通此事，他也認為目前疫情全面爆發已經不僅限於史泰登島，承認關閉堂食或不可避免，「沒人喜歡這樣的限制措施，但是解決疫情問題更重要，我們需要保護醫療資源，期待未來疫苗能盡快起作用。」