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12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

記者朱蕾／紐約報導
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

皇后區一名12歲的男孩7日早上擅自駕駛家裡的汽車，載著一名七歲的親戚，一路開到了德拉瓦(Delaware)邊界，期間追蹤的警方多次試圖讓男孩停車，但男孩不聽，直到他們在休息站用一張信用卡購買餅乾，警方得以阻止二人繼續行動。警方表示，男孩的此次行為可能是受到一個網路挑戰的啟發，開車開到汽油用完。

這兩名兒童是7日上午不到9時，駕駛家裡的一輛路虎攬勝(Range Rover)路華休旅車從他們位於皇后區南歐松公園(South Ozone Park)的家出發。警方表示，出發前不久，12歲的男孩確實在網路上瀏覽。

警方使用車牌讀取器和「快易通」(E-ZPass)技術追蹤這兩名兒童，從貝爾公園大道(Belt Parkway)，開到維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，進入史泰登島，追上路虎車後，警員企圖讓男孩停車，但男孩不停，而是繼續開，直奔新澤西州；州警在新澤西發現該車後，在避免撞車的情況下，再次試圖讓男孩停車，但是男孩又一次拒絕了警方的指令。

此時，警方了解到，男孩帶了一張信用卡，當他在靠近德拉瓦州的一個休息站用信用卡購買餅乾時，觸發警報，警員立即趕到。

兩名孩子都沒有受傷，不過仍被送往當地醫院進行觀察，以確保沒事。此網路挑戰去年開始越發流行。

信用卡 新澤西州 皇后區

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