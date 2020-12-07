886台餐二創始人入選富比士2021年30位30歲以下精英

史官與莊政霖入選富比士2021年30位30歲以下精英。(取自886臉書)

在富比士(Forbes)近日公布的2021年30位30歲以下精英(Forbes 30 Under 30)榜單中，曼哈頓東村台菜餐廳「886」的兩名業者史官(Eric Sze)與莊政霖(Andy Chuang)在餐飲板塊入選，他們曾在紐約市疫情 最嚴重的時期籌款十於萬元，為一線醫護捐出萬份便當。

富比士網站寫道，坐落在聖馬克廣場(St. Marks Place)街角的886，在紐約捲起一股台灣 美食風潮，由兩位來自台灣的年輕人於2018年創立，史官負責廚房後場，而莊政霖則處理前台事務。

當紐約遭疫情肆虐，正處最黑暗的時刻，886餐廳在3月至5月期間募資13萬元，向一些岌岌可危的餐廳購買超過1萬份餐點，捐給超過30所醫療照護機構。

店名就是取自台灣的國際電話區號「+886」，店內以台灣常見的小吃、熱炒料理為主，加入創意元素及結合當地所喜愛的手法，推出一系列創意台菜，讓紐約客也能品嚐滷肉飯、大腸包小腸、雞排等台灣知名小吃的滋味。

莊政霖表示，他們當初餐廳定位是由熱炒店來發想，但由於店裡客人大多沒來過台灣，就算塞滿台灣元素他們也不一定能理解，因此他們希望還是打造客人喜歡的環境，熱鬧又帶有神祕感。

「其實想要把台灣菜介紹給美國人，必須先把台灣料理包裝成對方可以理解，又新鮮有趣的概念。」 史官說，像是把大腸包小腸翻譯成香腸俱樂部(Sausage Party)，結合當地俚俗用語會更吸引人。

886於3月下旬開始為醫院的醫護人員，輪流免費提供上百個特製的便當，其在臉書的粉絲頁表示，每一筆捐款，不論金額多少，都能有所貢獻；每天也能見證到醫護人員收到886的食物時有多開心，我們投身事業是為了讓人們快樂，很榮幸能夠在這麼瘋狂的時期繼續這樣做。