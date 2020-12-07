我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布港國安法以來第3波制裁 鎖定中共人大常委會

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

886台餐二創始人入選富比士2021年30位30歲以下精英

記者張晨／紐約報導
史官與莊政霖入選富比士2021年30位30歲以下精英。(取自886臉書)
史官與莊政霖入選富比士2021年30位30歲以下精英。(取自886臉書)

在富比士(Forbes)近日公布的2021年30位30歲以下精英(Forbes 30 Under 30)榜單中，曼哈頓東村台菜餐廳「886」的兩名業者史官(Eric Sze)與莊政霖(Andy Chuang)在餐飲板塊入選，他們曾在紐約市疫情最嚴重的時期籌款十於萬元，為一線醫護捐出萬份便當。

富比士網站寫道，坐落在聖馬克廣場(St. Marks Place)街角的886，在紐約捲起一股台灣美食風潮，由兩位來自台灣的年輕人於2018年創立，史官負責廚房後場，而莊政霖則處理前台事務。

當紐約遭疫情肆虐，正處最黑暗的時刻，886餐廳在3月至5月期間募資13萬元，向一些岌岌可危的餐廳購買超過1萬份餐點，捐給超過30所醫療照護機構。

店名就是取自台灣的國際電話區號「+886」，店內以台灣常見的小吃、熱炒料理為主，加入創意元素及結合當地所喜愛的手法，推出一系列創意台菜，讓紐約客也能品嚐滷肉飯、大腸包小腸、雞排等台灣知名小吃的滋味。

莊政霖表示，他們當初餐廳定位是由熱炒店來發想，但由於店裡客人大多沒來過台灣，就算塞滿台灣元素他們也不一定能理解，因此他們希望還是打造客人喜歡的環境，熱鬧又帶有神祕感。

「其實想要把台灣菜介紹給美國人，必須先把台灣料理包裝成對方可以理解，又新鮮有趣的概念。」 史官說，像是把大腸包小腸翻譯成香腸俱樂部(Sausage Party)，結合當地俚俗用語會更吸引人。

886於3月下旬開始為醫院的醫護人員，輪流免費提供上百個特製的便當，其在臉書的粉絲頁表示，每一筆捐款，不論金額多少，都能有所貢獻；每天也能見證到醫護人員收到886的食物時有多開心，我們投身事業是為了讓人們快樂，很榮幸能夠在這麼瘋狂的時期繼續這樣做。

台灣 紐約市 疫情

上一則

葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食

延伸閱讀

誘人口移入！密西西比想成第10個免繳州所得稅的州

誘人口移入！密西西比想成第10個免繳州所得稅的州
芝加哥佛光協會會員大會暨分會成立授旗授證

芝加哥佛光協會會員大會暨分會成立授旗授證
如何做好遺產信託和長期護理規劃

如何做好遺產信託和長期護理規劃
華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗
精英大學降低股市資金 押注高風險投資

精英大學降低股市資金 押注高風險投資

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」

2020-12-06 21:20
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30
紐約州疫情持續反彈，恐重回「暫停」防疫。（美聯社）

紐約疫情反彈 估持續至下月中…不排除重新「暫停」

2020-12-01 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >