葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食

圖為曼哈頓華埠披露街9月時封街開放餐飲服務。（記者曹健╱攝影）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)7日表示，若紐約市 的住院率五天後未能保持穩定，將最早於下周一關閉堂食；若某地的七天平均住院人數增長率顯示，該地按照當下增長率三周後醫療資源使用率將達到90%，該地就將進入「暫停」防疫(PAUSE)，關閉一切非必要行業；出席葛謨記者會的美國過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，疫情 將在1月中旬達到高峰，最晚到明年第三季度才能全面接種。

目前全州共有5萬4000張床位，葛謨呼籲全州醫院從即日起增加25%的床位，並且召回所有退休醫護，州府將免費為返聘醫護註冊身分，預計能召回2萬人。

葛謨表示，目前住院率已經成為最重要的疫情指標，州府指示各地醫院即日啟動增加病床、平衡醫療資源(Surge and Flex)運作；他說，若一地區在啟動該運作後，按其七天平均住院增長率預計該地三周後的醫療資源利用率將達到90%，州府將對該地執行「暫停」防疫，關閉一切非必要行業。

他說，目前假日季疫情仍未結束，人們社交活動增加，為遏制疫情、避免醫療資源過載，州府決定，若紐約市的五天後的住院率仍維持增長，就將關閉堂食，紐約市以外的地區則將把堂食客容量從50%將至25%（防疫「橙區」仍須關閉堂食）；不過，健身房和個人護理行業仍可開放。

葛謨表示，關閉堂食的決定最早可能於本周做出，但不會立即生效；州府將給小商業者幾天時間準備，最早可能於下周一生效。

出席葛謨記者會的佛奇表示，儘管紐約州的防疫準備已經相當完善，但疫情仍未到達高峰，感恩節疫情的高峰要到下周才能出現，而屆時又臨近聖誕節，情況將更加惡化；他預計，若無法有效控制，疫情最嚴重的時期將出現在1月中旬。