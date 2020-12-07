多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)7日宣布，一亞裔 經營的紐約市 連鎖超市因多次偷稅漏稅被控，而目前檢察長辦公室以罰款470萬元解決了該超市涉嫌通過少報現金銷售額或向員工支付帳外工資等一系列欺詐性避稅的違法行為。

根據法庭文件顯示，從2012年到2018年間，「食品世界」(Food World Supermarket)及其下屬的四家副食品公司分別參與了三個單獨的計畫使用少報銷售、收入稅收，規避員工代扣所得稅的義務以逃稅，而這些違法行為均指向了「食品世界」的所有者李赫俊(Hi Jong Lee，音譯)。

調查顯示，該公司通過三種手段以逃避繳稅，其一是使用附加在紐約州彩票機上的獨立收銀機來記錄超市非彩票商品的現金銷售；這些彩票收銀機用於現金銷售食品雜貨和其他應稅商品，而不需要在商店的網上銷售系統中登記，也不需要申報所得稅或銷售稅。

第二種方法是通過發放假商品退貨單，以少報銷售額，李赫俊曾強迫「食品世界」的門店經理製作假的退貨收據，上面記錄了許多商品的退貨情況，但實際上這些商品從未被退回。

而第三個方法則是用現金和帳外支付的形式來付給員工工資，以避免每周數千元的預扣稅款；李赫俊通過工資單支付了不到一半員工的薪水，取而代之的是使用現金支付大部分員工的工資，這促使「食品世界」在每個付款期少報了數千元的工資，從而以逃避雇主的預提稅。

調查始於舉報人根據「紐約虛假索賠法」(New York False Claims Act)的具體規定提起訴訟，該法律允許個人代表政府提起民事訴訟並獲得一定比例的賠償。

詹樂霞表示，絕不會容忍那些偷稅漏稅，讓別人來買單的人，而「食品世界」及其所有者參與了公然的、數百萬元的騙局，以欺騙納稅人和國家。

「這起案件應該給所有稅務騙子一個明確的警告，他們欺騙同胞的企圖將會被曝光，且終將得到懲罰。」她說。