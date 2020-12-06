紐約市公校低年級明重開 華裔家長集會要求重開所有年級

學生拿著標語，希望公校重開。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市公校 的3-K、Pre-K以及K-5等年級將於7日(周一)重開，學生家長6日在曼哈頓市政廳公園集會，認為學生長期在家實行遠端教學成效不彰，長期將造成深遠影響，呼籲市府應同時重開包括中學、高中等所有年級。

家長喊著「開放公校」(Open Our Schools)等口號，帶著孩子站在市政廳前公園抗議。記者顏嘉瑩/攝影

該場集會由「保持公校開放」(Keep NYC Schools Open)組織，該組織成員為公校學生家長，希望透過各種方式遊說市府開放公校所有年級，讓學生能夠回到校園學習。

集會家長大喊著「開放公校」(Open Our Schools)等口號，帶著孩子站在市政廳前公園抗議；主辦方認為，線上教學長遠來看將對學生造成不可彌補的影響。

學生希望公校重開，做為今年的聖誕禮物。記者顏嘉瑩/攝影

該組織認為，由於資源不平等，線上教學加深了少數民族與低收入 學生，和主流家庭間的鴻溝，且教學品質不一、學生學習狀況打折，會讓原本就落後的孩子，更加跟不上學業。

該組織說，雖然紐約市陽性率上升，但公校實行嚴格的防疫標準，是全市目前最安全的地方之一，且群聚感染未從公校傳出，希望市府能夠重開公校所有年級，財能提供更平均的學習資源給學生。

影音來源：記者顏嘉瑩