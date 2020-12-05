新冠疫苗兩周內到長島 納蘇郡郡長：打疫苗就是愛國

庫倫表示，為提高民眾對施打疫苗信心，納蘇郡將舉辦一系列公共宣傳活動。(納蘇郡政府提供)

長島 納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)日前宣布，新冠疫苗 在兩周內抵達該郡，為提高民眾對施打疫苗信心，將舉辦一系列公共宣傳活動；她說，數據顯示有一半的美國 居民不願打疫苗，勢必對日後防疫造成極大漏洞，將再次重創經濟與民眾生活，「打疫苗不僅是為了公共健康，更是愛國的表現」。

庫倫4日在記者會上表示，美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)指出，如果不施打新冠疫苗，這種致命的病毒會繼續奪走民眾的生命，但數據顯示，全美有至少一半的民眾對疫苗持懷疑態度。

隨著該郡首批新冠疫苗將在兩周內陸續抵達，庫倫表示，納蘇郡政府將開展「納蘇郡，我們做得到」(We Can Do It, Nassau)公共宣傳活動，以提高公眾對疫苗的信心；她說，這個活動以二戰文化符號之一鉚釘女工 (Rosie the Riveter)為主題，強調團結與愛國，及控制疫情後學生返校與恢復經濟重要性。

庫倫表示，她希望藉由鉚釘女工回顧過去美國曾遭受巨大挑戰，激勵長島民眾不畏艱險、迎難而上；她介紹，這個宣傳活動包括利用多媒體、多宣傳平台推廣施打疫苗的重要性，聯繫前線醫護人員、宗教領袖，尤其是少數族裔社區宣導施打疫苗的重要性等一系列推廣方式。

新冠疫苗是這場瘟疫之戰的重要武器，庫倫表示，施打疫苗不僅有利公共健康，更是愛國的表現，她承諾政府將為居民爭取安全且有效的新冠疫苗，幫助民眾對抗疫情，「對疫苗有信心才會在這場戰爭中獲勝，重新帶來生機；我們在為生命作戰，當美國人團結一致，沒有任何困難不能戰勝」。