新冠疫苗兩周內到長島 納蘇郡郡長：打疫苗就是愛國

庫倫表示,為提高民眾對施打疫苗信心,納蘇郡將舉辦一系列公共宣傳活動。(納蘇郡政府提供)

長島 納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)日前宣布,新冠疫苗 在兩周內抵達該郡,為提高民眾對施打疫苗信心,將舉辦一系列公共宣傳活動;她說,數據顯示有一半的美國 居民不願打疫苗,勢必對日後防疫造成極大漏洞,將再次重創經濟與民眾生活,「打疫苗不僅是為了公共健康,更是愛國的表現」。

庫倫4日在記者會上表示,美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)指出,如果不施打新冠疫苗,這種致命的病毒會繼續奪走民眾的生命,但數據顯示,全美有至少一半的民眾對疫苗持懷疑態度。

隨著該郡首批新冠疫苗將在兩周內陸續抵達,庫倫表示,納蘇郡政府將開展「納蘇郡,我們做得到」(We Can Do It, Nassau)公共宣傳活動,以提高公眾對疫苗的信心;她說,這個活動以二戰文化符號之一鉚釘女工 (Rosie the Riveter)為主題,強調團結與愛國,及控制疫情後學生返校與恢復經濟重要性。

庫倫表示,她希望藉由鉚釘女工回顧過去美國曾遭受巨大挑戰,激勵長島民眾不畏艱險、迎難而上;她介紹,這個宣傳活動包括利用多媒體、多宣傳平台推廣施打疫苗的重要性,聯繫前線醫護人員、宗教領袖,尤其是少數族裔社區宣導施打疫苗的重要性等一系列推廣方式。

新冠疫苗是這場瘟疫之戰的重要武器,庫倫表示,施打疫苗不僅有利公共健康,更是愛國的表現,她承諾政府將為居民爭取安全且有效的新冠疫苗,幫助民眾對抗疫情,「對疫苗有信心才會在這場戰爭中獲勝,重新帶來生機;我們在為生命作戰,當美國人團結一致,沒有任何困難不能戰勝」。