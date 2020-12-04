紐約市警：全年槍擊案激增95% 仇恨犯罪減少

紐約市警：全年槍擊案激增95%，仇恨犯罪卻下降。(本報檔案照)

2020年已經進入尾聲，除新冠疫情外，紐約市 的治安問題仍是人們關注的重點，尤其對槍枝暴力來說上漲尤為明顯；市警4日表示，在全年的11個月時間裡，全市的槍擊 案件數量達到了多年未見的水平，但仇恨犯罪 案件在減少。

數據顯示，雖然總體犯罪率保持不變，但11月的槍擊案數量再次上升，這次上升了112%；警方稱，上個月發生了115起槍擊案，而2019年11月發生了51起；與去年同期相比，2020年前11個月的槍擊案件增加了95%，數量從721起增加到了1412起。

40%的槍擊案嫌犯曾因持有槍支而被捕，21%的槍擊案受害者也曾因持有槍支而被捕；11月，涉槍被捕人數也有顯著上升。

在暴力犯罪方面，兇殺案在本月和今年有所上升，11月在五個行政區共有28人被謀殺，比去年11月多了五人；而2020年到目前為止，紐約市被謀殺的受害者人數比去年增加了38%，人數從305上漲到422。

但警方表示，仇恨犯罪卻在下降，儘管新冠病毒發生導致亞裔相關仇恨犯罪激增，但紐約市警察局表示，已逮捕了24起上報案件中的16起。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，調查人員、社區協調員及以及每一位巡邏的製服警員，仍然堅定不移地實現所有紐約人所要求的那種共同利益。

他表示，無論面臨怎樣的挑戰，警員們都表現出了創新精神和決心，在今年圓滿的完成了工作；「我們在重新設想紐約人應該擁有什麼樣的治安環境，並在不斷發展，這符合市警的傳統，用警務策略反映紐約市每個人的需求。