我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大圍堵中國 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

大華府首批疫苗分配草案出爐

紐約市警：全年槍擊案激增95% 仇恨犯罪減少

記者張晨／紐約報導
紐約市警：全年槍擊案激增95%，仇恨犯罪卻下降。(本報檔案照)
紐約市警：全年槍擊案激增95%，仇恨犯罪卻下降。(本報檔案照)

2020年已經進入尾聲，除新冠疫情外，紐約市的治安問題仍是人們關注的重點，尤其對槍枝暴力來說上漲尤為明顯；市警4日表示，在全年的11個月時間裡，全市的槍擊案件數量達到了多年未見的水平，但仇恨犯罪案件在減少。

數據顯示，雖然總體犯罪率保持不變，但11月的槍擊案數量再次上升，這次上升了112%；警方稱，上個月發生了115起槍擊案，而2019年11月發生了51起；與去年同期相比，2020年前11個月的槍擊案件增加了95%，數量從721起增加到了1412起。

40%的槍擊案嫌犯曾因持有槍支而被捕，21%的槍擊案受害者也曾因持有槍支而被捕；11月，涉槍被捕人數也有顯著上升。

在暴力犯罪方面，兇殺案在本月和今年有所上升，11月在五個行政區共有28人被謀殺，比去年11月多了五人；而2020年到目前為止，紐約市被謀殺的受害者人數比去年增加了38%，人數從305上漲到422。

但警方表示，仇恨犯罪卻在下降，儘管新冠病毒發生導致亞裔相關仇恨犯罪激增，但紐約市警察局表示，已逮捕了24起上報案件中的16起。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，調查人員、社區協調員及以及每一位巡邏的製服警員，仍然堅定不移地實現所有紐約人所要求的那種共同利益。

他表示，無論面臨怎樣的挑戰，警員們都表現出了創新精神和決心，在今年圓滿的完成了工作；「我們在重新設想紐約人應該擁有什麼樣的治安環境，並在不斷發展，這符合市警的傳統，用警務策略反映紐約市每個人的需求。

紐約市 槍擊 仇恨犯罪

上一則

紐約華埠政府樓傳槍擊 非裔男女家事吵架 勸架者反中槍

下一則

福吉奧受白思豪指任 接手創騰伯格任新交通局局長

延伸閱讀

紐約市遊民問題嚴重 幾千宗投訴無人理

紐約市遊民問題嚴重 幾千宗投訴無人理
紐約雷克島監獄感恩節期間確診和接觸者數字飆升7倍

紐約雷克島監獄感恩節期間確診和接觸者數字飆升7倍
第2波疫情凶猛！全州單日確診逼近萬例

第2波疫情凶猛！全州單日確診逼近萬例
紐約、長島 增9處快速檢測點

紐約、長島 增9處快速檢測點
防疫不出門 紐約長島竊車案激增

防疫不出門 紐約長島竊車案激增
1張圖／紐約州新增確診近萬例 2批疫苗到貨有譜

1張圖／紐約州新增確診近萬例 2批疫苗到貨有譜

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診近萬例 2批疫苗到貨有譜

2020-12-03 20:30
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫
好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命

好心載人一程 新州護士全家6染病1喪命
「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

「認罪就放妳回中國」 傳美與孟晚舟談條件

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」
拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任