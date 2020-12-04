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紐約市遊民問題嚴重 幾千宗投訴無人理

記者張晨／紐約報導
紐約市遊民問題愈加嚴重，市警遊民小組解散，311幾千投訴無人理。(記者張晨/攝影)
紐約市遊民問題愈加嚴重，市警遊民小組解散，311幾千投訴無人理。(記者張晨/攝影)

紐約市白思豪削減了市警十億新財年預算後，原本屬於市警管轄的遊民外展小組(Homeless Outreach Unit)也被市府接手，但加之新冠疫情的影響，紐約街頭遊民的數量正在增長且慢慢失去控制。

官方數據顯示，已有近2500起關於流浪乞討人員急需幫助或造成麻煩的311投訴，而喪失遊民管轄權的警員沒有介入或採取任何行動。

數據顯示，在白思豪削減市警每年450萬元的遊民救助服務之前，6月時的遊民救助案只有79起，但隨著新財年示威者露宿市府公園呼籲削減預算後，這個數字隨即飆升了550%，在7月份達到437起。

自那以來，月度數據一直保持三位數，在8月份達到681個月的高點，在過去5個月內總計達到2486起。

消息人士指責市府未能使市遊民服務局(Department of Homeless Services)即時處理投訴，而白思豪在詳細說明他削減市警預算時曾承諾會認真處理這些投訴；當時白思豪表說，「文職人員可以勝任這項工作，過渡將在本財年發生。」

但消息人士表示，隨著冬天的到來，氣溫開始下降，加之原先分配給遊民外展小組的86名警員也已解散，遊民問題並不能在短時間內得到緩解。

市警工會的領導者抨擊了白思豪和市議會，因為後者採納了他的預算方案。

紐約市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，紐約市不斷增加的遊民理應得到正確的服務，但政客們輕率地「削減市警預算」的做法帶來了如今的後果。

「現在，這些政府官員又轉向了下一個熱門話題——紐約人只能吃啞巴虧。」他說。

紐約市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，就像許多其他問題一樣，遊民救助的人物會落到市警的肩上，是因為政客們沒有解決這個問題的辦法。

他補充道，現在他們又從市警拿走了這項責任和資源，但其仍然沒有一個計畫；「紐約遊民、以及所有的紐約人正遭受著市府缺乏領導、勇氣、以及除了『怪警察吧』之外沒有任何答案的痛苦。」

白思豪的發言人沒有否認這些投訴並未得到解決，發言人科恩(Avery Cohen)表示，311接到的投訴電話中，市民表達了對街道現狀的擔憂，這些電話仍在處理中。

紐約市 白思豪 預算

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