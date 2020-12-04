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紐約雷克島監獄感恩節期間確診和接觸者數字飆升7倍

記者金春香／紐約報導
雷克島監獄內已感染及接觸過感染者的囚犯數量在11月內增加7倍。（路透）
雷克島監獄內已感染及接觸過感染者的囚犯數量在11月內增加7倍。（路透）

隨著紐約市新冠病毒檢測陽性率不斷攀升，市內監獄隨時可能爆發集中感染，紐約法律援助處(Legal Aid Society)日前致信市懲教委員會(Board of Correction)，警告雷克島監獄(Rikers Island)內已感染及接觸過感染者的囚犯數量在11月內增加7倍，需要懲戒局迅速採取行動，以避免疫情在監獄進一步擴散。

根據懲教委員會每周公布的監獄疫情數據，11月7日雷克島監獄有96人檢測結果為陽性或接觸過確診者，到11月27日感恩節之後一天，該數字已經達到759人；與此同時，11月21日至27日間，也有31名監獄員工確診。

法律援助處在信中表示，懲教委員會必須迅速控制疫情，保證監獄內囚犯和工作人員的健康和安全。

委員會主席Jennifer Jones-Austin回應，委員會成員也對不斷增加的確診數字感到擔憂，已要求市府部門進一步削減監獄人數；今年春天為抑制疫情，紐約市監獄已釋放1477人，5月1日雷克島監獄囚犯數量降至3858人，目前則有4805人關押在雷克島監獄，法律援助處稱這一數字與3月底數字基本一致。

懲教局衛生服務部門表示為降低監獄內傳播，他們確保每一名新囚犯在入獄前接受病毒檢測，從3月13日至今，已經在監獄系統進行了9950次檢測。

不過法律援助處表示，雷克島監獄仍過於擁擠，島上十座監獄內的六座內關押囚犯人數都達到滿員狀態，需要市府立刻採取行動，將過於擁擠的監獄內囚犯轉移，保證獄內人們可以保持適當的社交距離。

監獄 紐約市 檢測

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