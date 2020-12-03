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疫情導致 紐約市和長島竊車案激增

記者朱蕾／紐約報導
紐約市和長島今年竊車案激增。(警方提供)
紐約市和長島今年竊車案激增。(警方提供)

紐約市和長島今年均出現竊車案激增，警方和專業人士表示，新冠疫情導致民眾在家工作而用車少，以及車主把車鑰匙留在車裡，是主要原因。

根據美國汽車協會(AAA)的統計數據，長島納蘇郡(Nassau County)警方今年前九個月共接到433起竊車案報案，比2019年同期增加22%；蘇福克郡(Suffolk County)共有786輛車被盜，比去年同期增加34%。

紐約市以及全國很多社區今年也出現同樣情況，改變了全國範圍內多年來竊車案下降的趨勢；汽車協會的數據顯示，截至11月22日，紐約市的竊車案增加了66%，其中曼哈頓增長率最高，案件數量多達去年同期的近兩倍。

美國汽車協會發言人辛克萊(Robert Sinclair Jr.)表示，疫情爆發後的經濟下滑可能導致竊車案增加。

納蘇郡的竊車案增加的地區主要在希克斯維爾(Hicksville)，伍德伯里(Woodbury)；該郡警方表示，竊賊以高檔汽車為主要作案目標，而今年被盜車中的98%都是汽車沒鎖，鑰匙在車內；警方已追回約170輛被盜車。

蘇福克郡警局表示，該郡每個分局轄區的竊車案均增加；此類罪案沒有明確的模式，不過疫情很可能是導致案件激增的原因，由於很多人在家工作，使用汽車的時間大幅減少，長時間不動的汽車便成為竊賊的作案目標；此外，送餐車被盜數量也增多。

在奧爾巴尼(Albany)的交通安全管理與研究所(Institute for Traffic Safety Management and Research)的初步數據顯示，與2019年上半年相比，2020年上半年納蘇郡的駕車者減少了52％，蘇福克郡的駕車者減少了41％。

長島警方表示，在疫情爆發的最初幾個月中，路上的車輛很少，這使得配備牌照閱讀器的警車更容易發現被盜的汽車。

汽車 紐約市 疫情

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