紐約MTA員工謊報加班詐巨額薪資 實則在打保齡球

MTA員工謊報加班詐巨額薪資。（記者金春香／攝影）

五名大都會捷運 署(MTA )現任和前任員工涉嫌謊報上百個小時加班時間騙取薪資，甚至在所謂加班時間內在球館打保齡球，3日五人在紐約 南區聯邦法院過堂，各被控一項聯邦項目詐欺罪，若罪成最高恐面十年監禁。

根據法庭文件，五名被告分別為 Thomas Caputo，Joseph Ruzzo，John Nugent，Joseph Balestra和Michael Gundersen，前四人為長島鐵路(LIRR)員工，Gundersen為市捷運局(New York City Transit)維修員工；Caputo和Ruzzo已經退休。

其中以Caputo的虛假加班騙薪薪資最高，56歲的他2018年將自己的工作時間在正常1682個小時的基礎上，再記錄3864個小時加班，也就是說，他在每周正常工作40個小時的基礎上，全年365天每天加班約十小時。

Caputo當年獲得約46.1萬元薪資，成為MTA2018年薪酬最高的員工，甚至超過MTA主席。

而其他四名被告當年的加班費也都超過24萬元，這使他們都躋身2018年MTA薪資最高的前12名員工之列。

根據檢方文件，五名被告在所謂的加班時間段內完成一系列與工作無關的活動，如前往外州旅遊、打保齡球、參加跑步比賽等。

紐約南區聯邦法院代理聯邦檢察官Audrey Strauss表示，五名被告通過報告額外、但幾乎不可能的加班時間，使自己成為MTA收入最高的員工，他們的收入是通過不斷欺詐獲得的。

MTA督察長波科尼(Carolyn Pokorny)指出，這幾名員工聲謊稱自己勤奮工作，來欺詐MTA的時間和金錢，卻同時忽略了自己的本職工作，未能真正認真檢修軌道，這是將他們的同事和廣大乘客的安全置之不顧。

法庭文件還指出，Caputo甚至在本來應該進行正常八小時輪班和所謂15個小時加班的過程中，在球館打保齡球，或在距離工作地點超過50哩遠的地方與朋友通電話。

而42歲的地鐵維修員工Michael Gundersen則曾在應該位於崗位的時間段內，出現在自己位於新州的家庭農場，或曾在大西洋城參加音樂會，或去維州等地旅遊，以及參加5000米跑步比賽等。