我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮經濟委員會主席 拜登相中歐巴馬政府顧問

第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑

紐約MTA員工謊報加班詐巨額薪資 實則在打保齡球

記者金春香／紐約報導
MTA員工謊報加班詐巨額薪資。（記者金春香／攝影）
MTA員工謊報加班詐巨額薪資。（記者金春香／攝影）

五名大都會捷運署(MTA)現任和前任員工涉嫌謊報上百個小時加班時間騙取薪資，甚至在所謂加班時間內在球館打保齡球，3日五人在紐約南區聯邦法院過堂，各被控一項聯邦項目詐欺罪，若罪成最高恐面十年監禁。

根據法庭文件，五名被告分別為 Thomas Caputo，Joseph Ruzzo，John Nugent，Joseph Balestra和Michael Gundersen，前四人為長島鐵路(LIRR)員工，Gundersen為市捷運局(New York City Transit)維修員工；Caputo和Ruzzo已經退休。

其中以Caputo的虛假加班騙薪薪資最高，56歲的他2018年將自己的工作時間在正常1682個小時的基礎上，再記錄3864個小時加班，也就是說，他在每周正常工作40個小時的基礎上，全年365天每天加班約十小時。

Caputo當年獲得約46.1萬元薪資，成為MTA2018年薪酬最高的員工，甚至超過MTA主席。

而其他四名被告當年的加班費也都超過24萬元，這使他們都躋身2018年MTA薪資最高的前12名員工之列。

根據檢方文件，五名被告在所謂的加班時間段內完成一系列與工作無關的活動，如前往外州旅遊、打保齡球、參加跑步比賽等。

紐約南區聯邦法院代理聯邦檢察官Audrey Strauss表示，五名被告通過報告額外、但幾乎不可能的加班時間，使自己成為MTA收入最高的員工，他們的收入是通過不斷欺詐獲得的。

MTA督察長波科尼(Carolyn Pokorny)指出，這幾名員工聲謊稱自己勤奮工作，來欺詐MTA的時間和金錢，卻同時忽略了自己的本職工作，未能真正認真檢修軌道，這是將他們的同事和廣大乘客的安全置之不顧。

法庭文件還指出，Caputo甚至在本來應該進行正常八小時輪班和所謂15個小時加班的過程中，在球館打保齡球，或在距離工作地點超過50哩遠的地方與朋友通電話。

而42歲的地鐵維修員工Michael Gundersen則曾在應該位於崗位的時間段內，出現在自己位於新州的家庭農場，或曾在大西洋城參加音樂會，或去維州等地旅遊，以及參加5000米跑步比賽等。

MTA 紐約 捷運

上一則

第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑

下一則

19歲少年班森賀遭割臉 警通緝嫌犯

延伸閱讀

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
佛奇：最早明年夏末 紐約可望恢復正常

佛奇：最早明年夏末 紐約可望恢復正常
MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼

MTA票價喊漲 民代齊聲反對 通勤族怒吼
紐約曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施

紐約曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施
MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消

MTA虧空大 史島居民過橋費折扣恐取消
檢討收費 MTA線上公聽會徵民意

檢討收費 MTA線上公聽會徵民意

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診逼近9千例 陽性率4.63%

2020-12-02 20:30
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問
成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月