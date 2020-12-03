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第二批疫苗22日抵紐約市 本月共接收逾46萬劑

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪2日表示，第二批莫德納疫苗將於22日到貨。美聯社
紐約市長白思豪2日表示，第二批莫德納疫苗將於22日到貨。美聯社

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)日前預計第一批由輝瑞(Pfizer)提供17萬劑新冠疫苗將於15日到貨，市長白思豪(Bill de Blasio)2日確認，這批疫苗屆時將抵達紐約市，而下一批莫德納(Moderna)疫苗將於22日到貨。

根據市府此前公布的疫苗接種計畫，第一階段的疫苗將提供給高危醫護人員和養老院人員，而第二階段將從2021年初開始，市府將與各醫療機構合作，增加疫苗購買量和儲存能力，輪流為普通市民接種。

白思豪表示，本月內紐約市將收到46萬5525劑疫苗，其中25萬4250劑為輝瑞疫苗，21萬1275劑為莫德納疫苗；首批疫苗到達後，疫苗每周都將有所補充，屆時紐約市將首先為全市疫情最嚴重的27個社區提供疫苗。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，儘管疫苗將要送達，但是分發接種仍有許多困難，例如輝瑞疫苗需要攝氏零下80度儲藏，衛生局將增加採購冷鏈運輸設備；此外，疫苗需要打兩針，市府將使用全市免疫名錄(Citywide Immunization Registry)記錄所有疫苗接種信息，未來還將在學校等公共場所建立臨時接種點。

白思豪也表示，疫苗即將到來不代表民眾可以放鬆防疫警惕，因為距離全民大規模接種仍須幾個月的時間；數據顯示，目前疫情反彈形勢嚴峻，紐約市的單日新冠檢測陽性率和七天平均陽性率分別已達到3.9%和5.19%，「防疫疲勞很正常，雖然我們已經看到曙光，但是更應該提高警惕；現在多個防疫指標都已經超過警戒線，第二波疫情就在眼前了。」

疫苗 紐約市 白思豪

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