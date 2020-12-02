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2021年美聯航紐約市半程馬拉松因疫情取消

記者張晨／紐約報導
2021年美聯航紐約市半程馬拉松因疫情取消。（NYRR提供）
2021年美聯航紐約市半程馬拉松因疫情取消。（NYRR提供）

紐約路跑協會(NYRR)2日宣布，出於對新冠有關的健康和安全考慮，2021年美聯航紐約市半程馬拉松(2021 United Airlines NYC Half)將被迫取消。

而這將是美聯航紐約市半馬連續取消的第二年，今年的活動原定於3月15日舉行，但在疫情爆發之初被取消，該賽事每年3月舉行，是世界上最大的半程馬拉松之一。

活動每年吸引2萬5000名跑步愛好者參與，從布碌崙(布魯克林)起跑至曼哈頓；NYRR表示，這個決定是在與紐約市市長辦公室磋商後做出的。

此前已經註冊了2020年半馬並選擇推遲到2021年參賽的選手，可以選擇全額退還2020年報名費或推遲到2022年參賽。

通過NYRR獎勵計畫獲得2021年參賽資格的選手無需採取任何行動，這些參與者將在不久後收到一封電子郵件，通知他們的參賽時間推遲到2022年，而所有受2021年取消比賽影響的選手將由NYRR直接聯繫。

和11月剛剛過去的紐約國際馬拉松一樣，來自世界各地的跑步愛好者將被邀請參加2021年半馬的虛擬比賽，具體細節將很快公佈。

NYRR通常每年舉辦大約50場現場跑步活動，除了取消2021年的半馬外，NYRR也表示，將不會在2021年第一季度安排任何正常的賽程。

今年秋天，NYRR通過「回歸賽跑項目」(Return to Racing Project)重新推出了以許多新的健康和安全防疫為特色的現場跑步活動，而比賽均被限制在幾百名跑步者，並完全符合市府和州福的活動防疫指南。

關於2021年比賽日程的更多信息將在不久後公佈。

紐約市 馬拉松 防疫

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