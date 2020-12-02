疫苗出爐，佛奇：紐約明年夏末秋初有望恢復正常。美聯社

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)1日晚在接受媒體採訪時表示，到20201年秋初，紐約以及百老匯可能會再次煥發光彩，而這取決於紐約人對接種疫苗 的態度。

佛奇在當日晚間接受WNBC採訪時表示，隨著疫苗開始向公眾開放，如果人們在春季接種疫苗，那麼紐約人和整個國家可能會在2021年夏末或秋初恢復正常。

「我認為這將完全取決於全國人民，特別是紐約人民對疫苗的接受程度。」佛奇說，因為紐約有很多遊客，很可能會牽扯到整個國家。

佛奇指出，恢復正常將意味著75%或85%的人需要接種疫苗，而那些有潛在疾病的人是最優先考慮的。

美國疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention，簡稱cdc)當日也宣布，醫療工作者和長期護理機構的居民應首先接種疫苗，而該疫苗預計將於12月中下旬分發。

佛奇還建議應該有一個具體的計畫來保護學校裡的孩子，「事實是，我們應該盡我們所能，讓孩子們保持一種穩定的狀態，要不回去上學，要不然留在學校，因為據目前所致，疫情在兒童中傳播的程度大大低於我們的預期。」

他指出，保護孩子並讓他們留在學校的最好方法是在社區層面上減少社區傳播。

紐約市 長白思豪此前也表示，市公立小學將於12月7日恢復正常的課堂教學，初高中學生將繼續遠程學習；11月19日，紐約市連續七天陽性率達到3%後，白思豪下令公校停課。

至於在三州的另一個封鎖計畫，佛奇則表示，這是「難以預測的」，但強調人們需要了解，目前病例數仍正在激增。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)也警告稱，最脆弱的人，包括他們的家庭成員和護理人員，應該待在家裡，並隨時戴上口罩；州長葛謨(Andrew Cuomo)同意這一建議，稱這不是一種「限制」，而是一種有用的指導。

葛謨表示，沒有人阻止70歲以上的長者離開家外出活動，紐約市提供了健康指導，州府也一直在提醒，因為這是每個防疫專家從疫情一開始就發布了的建議。