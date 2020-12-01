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紐約康尼島北極熊俱樂部冬泳活動 因疫情取消

記者黃伊奕／紐約報導
2020年參加冬泳的挑戰者。（本報檔案照）
2020年參加冬泳的挑戰者。（本報檔案照）

著名的康尼島北極熊俱樂部冬泳活動成為又一個因疫情被叫停的活動，過去117年裡，每年上千名挑戰者都會在新年第一天聚集在康尼島海濱，衝入冰冷刺骨的大西洋內；面對疫情這些勇士也無能為力。

康尼島北極熊俱樂部是美國歷史最悠久的冬泳俱樂部，從1903年開始每年新年都會舉行冬泳比賽，但是2021年不得不因疫情叫停。

俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)表示雖然對這個偉大的傳統不能在2021年繼續延續感到十分遺憾，但是這是為了俱樂部成員和數以千計的參加者和數以萬計的觀眾安全所做出的正確的決定，「相信在2022年我們會變得更加強大，在此之前希望大家能依舊支持和幫助康尼島社區。」

雖然不會在2021年舉行活動，但是康尼島北極熊俱樂部和康尼島北極熊聯盟開通了一個籌款平台，希望大家能考慮通過捐款來幫助康尼島社區，托馬斯說「雖然支持者不能前來康尼島，但仍舊可以在網上購買2021年康尼島北極熊紀念品。」

捐款網址為www.PolarBearClub.org，所有湊集得資金將用來支持康尼島教育規畫、文化機構以及展開免費的公眾活動；例如夏天周五晚上的煙花表演、幫助康尼島小商家應對疫情所帶來的困境等。

康尼島 疫情 勇士

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