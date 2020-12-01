籲打破刻板印象 影后林家珍獲本屆「紐約製造」殊榮

林家珍獲本屆「紐約製造」殊榮；圖為林家珍獲金球獎。(美聯社)

來自皇后區 的華裔金球獎亞裔影后林家珍(Nora Lum)，日前獲得紐約市 長辦公室頒發本屆「紐約製造」獎項殊榮，表彰她在全市媒體行業作出貢獻；她感謝市府的殊榮，並鼓勵更多像自己一樣的移民二代打破刻板印象，勇敢築夢。

來自皇后區森林小丘、藝名奧卡菲娜(Awkwafina)的中韓混血女星林家珍，去年因參演「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)被大眾熟知，今年初憑藉影片「別告訴她」(The Farewell)成為金球獎史上首位華裔影后。

林家珍成名後，積極參與皇后區的公共事務，她於今年初用自己聲音為連接美國法拉盛和曼哈頓的地鐵7號線錄製站台報音，疫情期間，她宣布把自己當季的音樂銷售額捐給草根組織「歡迎來華埠 」(Welcome to Chinatown)，作為該組織給華埠小商家「企業長久金」(The Longevity Fund)的贈款。

為表彰林家珍為紐約市娛樂與電子媒體業作出貢獻，成立於2006年的市長媒體和娛樂辦公室(Mayors Office of Media and Entertainment)，日前向林家珍頒發本屆「紐約製造」(Made in New York)的獎項，她將於17日下午1時到3日在第41屆Muse紐約女性電視電影線上頒獎典禮上接受這一殊榮。

林家珍表示，「紐約製造」獎項對她有特別的意義，在皇后區長大的她，很少在螢幕上看到與自己相同的面孔；她說，這個獎項鼓勵自己與像她一樣的移民後代，打破別人的刻板印象，勇敢築夢，「那些被遺忘、忽視與被否認的紐約客將因此勇敢追夢」。

過去幾屆的「紐約製造」得主包括紐約喜劇節的創辦人卡羅琳·赫希 (Caroline Hirsch)、影星梅莉史翠普(Meryl Streep)、琥碧·戈柏 (Whoopi Goldberg)、電視名廚瑞秋雷伊(Rachael Ray)、劇作家蒂娜菲(Tina Fey)與好萊塢導演史派克李(Spike Lee)等。