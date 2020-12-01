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紐約華裔醫生助理涉嫌濫售處方藥 被捕控罪

記者金春香／紐約報導

紐約市特別毒品檢察官辦公室(Office of the Special Narcotics Prosecutor for the City of New York)日前宣布，診所位於曼哈頓的精神科醫生和其華裔助理因涉嫌濫售處方藥被捕，二人被控以十多項非法銷售處方藥罪名。

特別毒品檢察官辦公室檢察官布倫南(Bridget G. Brennan)指出，報住長島的67歲精神科醫生瓦布恩(Leon Valbrun)和報住皇后區的34歲華裔助理顏博宇(Po Yu“Brian”Yen，音譯)於上周被捕，被捕地點在瓦布恩位於曼哈頓東28街37號508室的診所，此前紐約市警和特別毒品檢察官辦公室已經進行了為期一年的調查。

市警於2019年夏天收到投訴，稱瓦布恩診所經常出現前來尋求非法處方藥的人，之後兩名警察作為臥底偽裝成患者前往診所就診，並用隱藏攝像頭記錄下整個過程，發現他們不需要經過瓦布恩醫生的身體檢查，只需要見顏博宇，就可以拿到抗焦慮藥物贊安諾錠(Xanax)和興奮藥物阿德拉(Adderall)等易讓人上癮的藥物處方，而顏博宇並沒有開具處方藥的權限。

根據檢方文件，今年1月11日，一名臥底警察首次前往診所，由顏博宇接待，該警察告訴他自己對Xanax上癮，希望獲得更多處方，顏博宇該日給她開了另外一種抗焦慮藥物萝拉西泮(Lorazepam)，並告訴她下次就診，會改開Xanax，當日她支付300元現金獲得處方藥。

2月，該臥底警察再回到診所，支付120元現金買到由瓦布恩醫生開處的Xanax處方；第三次回到診所時，瓦布恩醫生接待了她，問她是不是新病患，她表示自己曾見過顏博宇，並要求獲得更多處方藥，醫生給其開處了更高劑量的抗焦慮藥物阿普挫倫(alprazolam)。

該臥底警察第四次就診時，又繼續在沒有給出任何需要藥物理由的情況下獲得多種藥物處方，最後在9月，她直接致電診所要求瓦布恩繼續為其開處處方藥。

第二名臥底警察則從今年3月14日起四次前往診所，要求醫生提供Xanax處方，來幫助他緩解海洛因等毒癮，也順利在未見過瓦布恩的前提下拿到處方；期間，該警察曾表示希望醫生幫助他專注於音樂來緩解毒癮，但結果卻只拿到處方藥，未獲得其他治療。

布倫南和紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)都表示，醫生和助理的行為違反了職業操守，更危及紐約民眾的生命。

警察 紐約市 毒品

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