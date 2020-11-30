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紐約曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施

記者張晨／紐約報導
曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施。(記者張晨/攝影)
曼哈頓汽車擁堵費或將延後兩年實施。(記者張晨/攝影)

根據大都會運輸署(MTA)表示，紐約市可能還要再過兩年才能對進入曼哈頓市汽車收取擁堵費，但交通倡導者卻對此計畫的前景表示悲觀。

MTA在本月對債券持有人的季度披露中寫道，原本計畫於2022年1月開始的擁堵收費「可能會推遲到2023年」。

該文件指出，聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration，簡稱FHA)一直沒有明確回答徵收新費用需要進行何種類型的環境審查。

今年2月，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，FHA明確表示川普總統在「劫持」該計畫；但隨著白登政府將接手白宮，交通倡導者對MTA此項計畫的前景感到悲觀。

「MTA表現的太過自滿，不要只告訴我們你最糟糕的情況——告訴我們你將做什麼來讓這個至關重要的項目盡快啟動。」交通政策智庫「TransitCenter」的弗雷德(Ben Fried)說。

他指出，葛謨應該與信任政府合作的契機，也是幫助MTA走出財政困境的有利項目；「有一個友好的政府，沒有理由再拖兩年的時間。 」

由於長期資金緊張的MTA為其515億元的現代化計畫尋求資金，該計畫於2019年通過，擁堵費每年將為公共交通帶來十億元的淨收益。

而由於現今新冠導致的新一輪財政赤字，這筆資金顯得更為重要；「交通系統需要這些錢。」「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和公關主任皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，但如今卻被告知，政府換屆是更重要的事，但我們需要盡快實行擁堵費。

一名MTA代表堅稱，交通官員們仍持樂觀態度，發言人洛維特(Ken Lovett)表示，MTA仍在爭取額外的120億元緊急聯邦資金，以避免一系列服務、裁員、收費和票價上漲。

「雖然我們更希望(擁堵費)在白登政府的下能夠向前推進，但我們仍在等待聯邦政府澄清需要進行何種類型的環境審查，以幫助確定該計畫何時實施。」他說。

MTA 紐約市 葛謨

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