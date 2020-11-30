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疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

記者張晨／紐約報導
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

隨著新冠病毒在全州範圍及全國的再次抬頭，緊隨其後的經濟衝擊仍然尋在，據監管機構稱，自1月份新冠病毒的消息傳出以來，截至目前，紐約和新澤西仍然有近三分之一的小商業處於關閉狀態。

根據哈佛大學跟踪研究中心(TrackTheRecovery.org)的數據顯示，在紐約，27.8%的小商業沒有在疫情中重新開業，而新州截至11月16日也有31.2%的小商業處於關門狀態。

據新州的發行量最大的報紙明星紀事報(The Star-Ledger)報導，這些數字與新州商業與工業協會(New Jersey Business & Industry Association)的估計相符；該協會表示，截至10月底，全州有28%的小商業已經關門。

而疫情正處於第二波反撲狀態，許多商界人士擔心這個數字可能會更高。

「情況真的很糟糕，」全國獨立企業聯合會(National Federation of Independent Business)新州主任基恩(Eileen Kean)表示，如果沒有聯邦資金來支持新澤西，街道上的商店和其他設施將撐不過這個冬天。

在疫情最嚴重的春季，兩州超過一半的小商業被迫關門，數據顯示，4月中旬，兩州小商業的比例均達到最高點，紐約的比例為52.5%，而新州則為53.9%。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)的執行主任里吉(Andrew Rigie)表示，如此多的餐館倒閉、工作崗位流失，對於紐約市已經造成了毀滅性的打擊；該聯盟代表著全市數萬餐飲業者。

里吉指出，隨著陽性率的上升和室內堂食再次關閉的迫近，除非政府為這些小商業提供足夠的支持，否則更多人關門的現象一定會繼續層出不窮。

與此同時，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)29表示，新的封鎖再次「擺上了台面」，這可能會給企業主帶來更多壞消息。

而新澤西和紐約並非唯二受此影響的州，全美國平均失業率已達到了29.8%。

紐約市 新州 新澤西州

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