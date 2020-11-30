我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美安全專家：金正恩已接種中國研發的新冠疫苗

白登公布經濟首長名單 目標解決經濟不平等

紐約州府公布「冬日防疫計畫」醫院補充人手 增床位

記者和釗宇／紐約報導

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)30日公布「冬日防疫計畫」，預計假日季人口流動增加將加劇疫情反彈，全州新冠住院人數已經大幅增長，未來州府將把住院率等衡量醫療資源的指標作為重點疫情指標，並指示各地醫院應著手統計並召回退休醫護補充人手；他預計未來全州將會出現更多「橙區」和「紅區」，如果疫情繼續惡化至醫療資源過載，紐約州將重回「暫停」防疫，或在個別疫情嚴重地區「暫停」防疫。

葛謨表示，目前天氣轉涼加劇疫情傳播，再疊加假日季人們社交活動增多，預計本次疫情反彈將一直持續至1月中旬，然後將一直保持在高位；他還說，當下疫情已經與春天不同，「現在是全州爆發，每個地區的醫療資源壓力都很大，不能像春季全州支援紐約市，因此我們需要制定不同的計畫遏制疫情。」

「冬日防疫計畫」共包括五大策略，首先是將住院率、死亡率、剩餘床位、醫院人力、防護物資等醫療資源數字作為首要防疫指標來確定各地的防疫政策，不過州府目前並未確定具體指標；葛謨表示，州府需要評估感恩節過後七到十天的疫情數字，並且與各醫療機構溝通後再做決定，預計本周內公布；他說，如果指標顯示醫療資源過載，將不排除全州再次「暫停」防疫，或個別地區「暫停」防疫。

州府數據顯示，目前全州新冠總住院人數已經超過3500人；葛謨表示，這相當於3月23日的水平，而當時皇后區艾姆赫斯特醫院已經崩潰，因此全州需要從現在開始平衡、籌備醫療資源；州衛生廳已經下達緊急指令，要求各醫院確認退休醫護人數準備補充人手，同時要求各地醫院系統內即日起開始平衡病人數量並準備增加50%的床位、囤積90天的防疫物資，並準備緊急醫院。

另外四項策略包括擴大檢測、確保K-8年級學校安全開放、限制民眾小規模聚集以及準備接種疫苗；葛謨表示，目前有高達65%的新增病例來自於小規模聚集，不過州府感恩節期間並進行任何限聚令執法，他坦承州府無法針對家庭執法，但呼籲民眾對自己和他人負責；「想證明你勇敢、不怕感染？那就去醫院報名當志願者吧；想和家人在節日裡聚集？那就拉上你所有家人一起去醫院當志願者吧。」

疫情 防疫 葛謨

上一則

洛克菲勒聖誕樹12.2直播點燈 次日起有限度進場參觀

下一則

民選官員提案 免除節日季紐約餐館及酒吧銷售稅

延伸閱讀

紐約州陽性率創半年來新高 州府下周公布冬日防疫計畫

紐約州陽性率創半年來新高 州府下周公布冬日防疫計畫

葛謨：支持紐約市公校重開 下周公布「冬日防疫計畫」

葛謨：支持紐約市公校重開 下周公布「冬日防疫計畫」
紐約州單日確診超8000例 葛謨：冬天更糟

紐約州單日確診超8000例 葛謨：冬天更糟
雖被最高法院判決違憲 華裔挺葛謨宗教限聚令

雖被最高法院判決違憲 華裔挺葛謨宗教限聚令
紐約州宗教限聚令 最高法院喊停 葛謨稱裁決有政治意味

紐約州宗教限聚令 最高法院喊停 葛謨稱裁決有政治意味
紐約州日增確診逼近7000例 日增死例創5個月新高 葛謨要訂冬日防疫計畫

紐約州日增確診逼近7000例 日增死例創5個月新高 葛謨要訂冬日防疫計畫

熱門新聞

1張圖／紐約州單日確診6723人 死亡數55人

2020-11-29 21:55
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
駐紐約經文處。圖為檔案照。(駐紐約經文處提供)

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

2020-11-27 10:26
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜
水煮蛋剝殼全出現「小黃點」她嚇傻 網友曝真相

水煮蛋剝殼全出現「小黃點」她嚇傻 網友曝真相