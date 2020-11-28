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紐約州單日確診6063例 死亡人數增、陽性率升至4%

記者張晨／紐約報導
紐約州單日確診6063例，死亡人數增加，陽性率升至4%。(州長辦公室提供)
紐約州單日確診6063例，死亡人數增加，陽性率升至4%。(州長辦公室提供)

第二波疫情繼續在紐約蔓延，州府28日更新數據顯示，即使在這個感恩節周末，確診人數仍然以千人累積；27日單日新增確診人數6063，雖整個數字減少，但死亡人數有所增加，陽性率已經接近4%，而這還未到人們休假結束。

州數據顯示，熱點地區的陽性率為5.65%，而非熱點地區則為3.45%，相比前一日的達3.13%，說明是非熱點地區也有抬頭趨勢。

在當天進行的15萬2355次檢測中，有6063人檢測結果呈陽性，雖確診人數減少，但正值節日假期，前往檢測的人數也隨之下降，從整體3.98%的陽性率看來反而有所增高。

且死亡人數也比前一日有所增長，27日有42人因染疫離世，3287人入院治療，全州總死亡人數達到了2萬6632人。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，疫情繼續在全州蔓延，這意味著紐約再次進入了一個具有挑戰性的時期，「這取決於你，你的鄰居和你的社區來幫助減緩病毒的傳播。」

他指出，州府的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster Strategy)可以針對非常小的區域進行限制，所以每個人所採取的行動和各鄰里間所採取的行動可能看起來很小，但它們會產生很大的影響。

「紐約是全美感染率最低、檢測能力最高的城市之一，但紐約人必須保持警惕，才能度過這個特殊的假期，最後戰勝疫情。 」葛謨說。

紐約 檢測 疫情

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