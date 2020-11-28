我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市單日新增確診1589例 夜店400人狂歡遭查封

新法禁止公布警察照片 法國境內料掀大規模抗爭

紐約市單日新增確診1589例 夜店400人狂歡遭查封

記者張晨／紐約報導
400人非法聚集紐約市中城夜店，該夜店因違反防疫規定被查封。(法警處提供)
400人非法聚集紐約市中城夜店，該夜店因違反防疫規定被查封。(法警處提供)

紐約市市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)28日凌晨在曼哈頓中城強制關閉了一家非法營業的俱樂部，當執法人員到達現場時，發現場內有近400人聚集，四名組織者被控多罪。

法警處當日在推特上發文表示，這家非法俱樂部位於中城西36街202號，警方到達現場時，場內人數為393人，而這嚴重違反了紐約市的新冠疫情防疫限制規定。

法警處指出，除了大量人員聚集外，這家俱樂部還在沒有酒牌的情況下提供顧客酒水，並有儲存大量酒水，四名組織者如今被控刑事、健康、酒精飲料管制法(Alcoholic Beverage Control Laws)和逮捕令。

第二波疫情期間，執法人員已經強制疏散了多個紐約市的非法派對，包括22日皇后區的一家非法性俱樂部；10月間法拉盛多家KTV也因違反防疫令在突襲期間被查封。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)28日也在其推特發布了前一日的疫情數據，截至27日，紐約市共新增新冠病例1589人，136人被收治入院，七天平均陽性率已升至3.64%。

紐約市 疫情 防疫

上一則

紐約州單日確診超8000例 葛謨：冬天更糟

下一則

紐約州單日確診6063例 死亡人數增、陽性率升至4%

延伸閱讀

皇后區爆違規群聚 76人不戴口罩

皇后區爆違規群聚 76人不戴口罩

挽救小商業 白思豪籲紐約客買本地貨

挽救小商業 白思豪籲紐約客買本地貨
前紐約市警文員 假扮警察劫持公車被捕

前紐約市警文員 假扮警察劫持公車被捕
當夜店玩？科大迎新 4清涼辣妹蹭1男惹爭議

當夜店玩？科大迎新 4清涼辣妹蹭1男惹爭議
應對第2波疫情 紐約市儲備1.5億PPE

應對第2波疫情 紐約市儲備1.5億PPE
紐約市首個 布朗士新冠康復中心30日啟用

紐約市首個 布朗士新冠康復中心30日啟用

熱門新聞

1張圖／紐約州單日確診逾8000人 再破前一天紀錄

2020-11-27 20:32
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（美聯社）

紐約州新冠住院者翻倍 節後恐慘況重現

2020-11-24 02:30
紐約州長葛謨指最高法院對限聚令的裁決已經沒有意義，因為目前相關地區宗教限聚令已經解除。美聯社

最高法院裁決限聚令違憲 紐約州長批「帶有政治意味」

2020-11-26 12:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華因火災重傷病逝 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華因火災重傷病逝 享年46歲
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%
川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多