紐約市單日新增確診1589例 夜店400人狂歡遭查封

400人非法聚集紐約市中城夜店，該夜店因違反防疫規定被查封。(法警處提供)

紐約市 市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)28日凌晨在曼哈頓中城強制關閉了一家非法營業的俱樂部，當執法人員到達現場時，發現場內有近400人聚集，四名組織者被控多罪。

法警處當日在推特上發文表示，這家非法俱樂部位於中城西36街202號，警方到達現場時，場內人數為393人，而這嚴重違反了紐約市的新冠疫情防疫 限制規定。

法警處指出，除了大量人員聚集外，這家俱樂部還在沒有酒牌的情況下提供顧客酒水，並有儲存大量酒水，四名組織者如今被控刑事、健康、酒精飲料管制法(Alcoholic Beverage Control Laws)和逮捕令。

11/28/20 @ 0245 HRS: Deputy Sheriffs shut down illegal bottle club @ 202 West 36th St, NY: 393+ people, violation of emergency orders, no liquor license, warehousing liquor, 4 organizers charged with offenses for penal, health, alcohol beverage control laws & arrest warrant. pic.twitter.com/5zXIwuRkrG — NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) November 28, 2020

第二波疫情期間，執法人員已經強制疏散了多個紐約市的非法派對，包括22日皇后區的一家非法性俱樂部；10月間法拉盛多家KTV也因違反防疫令在突襲期間被查封。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)28日也在其推特發布了前一日的疫情數據，截至27日，紐約市共新增新冠病例1589人，136人被收治入院，七天平均陽性率已升至3.64%。