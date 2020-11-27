紐約新冠確診續增 全州單日陽性率升至近3.2%

紐約新冠陽性率續增，全州單日陽性率升至近3.2%。(記者張晨/攝影)

紐約州新冠疫情 反彈加速，全州總住院人數、日新增死亡人數均創下近五個月來新高；州府27日表示，截至前一日數據，全州陽性率已經升至近3.2%，而紐約市 情況也與州並駕齊驅，官方正在就感恩節後可能大幅增長的感染指定並細化「冬日防疫 計畫」。

州數據顯示，熱點地區的陽性率為4.9%，非熱點地區為2.68%，這兩個指數都比前一天略有下降；在當天進行的21萬7000次檢測中，有超過2400次呈陽性，約67名因患病離世。

與此同時，紐約市報告的七天平均陽性率為3.33%，26日報告的陽性病例數超過1500例，約114人被送往醫院治療。

葛謨表示，冬日防疫計畫將繼續實施州府的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster Strategy)，畫分「紅區」、「橙區」、「黃區」三級防疫區，在保證公共衛生安全的情況，下將經濟影響降至最小；此外，新計畫中州府將盡力確保幼兒園至八年級學校保持開放，同時也會將各地的住院率、剩餘床位數、是否關閉擇期手術等指標，納入防疫政策制定考量；另外，州府也將制定州內的疫苗分發計畫。

他說，感恩節引起的疫情反彈規模，可能要經過數周才準確評估，「我們需要評估疫情到底是全州蔓延，還是只在某些地區爆發，目前我們還不能確定感恩節人們的出行規模和社交頻率；但可以確定的是，疫情數字會繼續增長，越來越多的人住進ICU、插管治療，最後就是更多人死亡。