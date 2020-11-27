我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指那指創新高 全周股指升逾2%

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

紐約新冠確診續增 全州單日陽性率升至近3.2%

記者張晨／紐約報導
紐約新冠陽性率續增，全州單日陽性率升至近3.2%。(記者張晨/攝影)
紐約新冠陽性率續增，全州單日陽性率升至近3.2%。(記者張晨/攝影)

紐約州新冠疫情反彈加速，全州總住院人數、日新增死亡人數均創下近五個月來新高；州府27日表示，截至前一日數據，全州陽性率已經升至近3.2%，而紐約市情況也與州並駕齊驅，官方正在就感恩節後可能大幅增長的感染指定並細化「冬日防疫計畫」。

州數據顯示，熱點地區的陽性率為4.9%，非熱點地區為2.68%，這兩個指數都比前一天略有下降；在當天進行的21萬7000次檢測中，有超過2400次呈陽性，約67名因患病離世。

與此同時，紐約市報告的七天平均陽性率為3.33%，26日報告的陽性病例數超過1500例，約114人被送往醫院治療。

葛謨表示，冬日防疫計畫將繼續實施州府的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster Strategy)，畫分「紅區」、「橙區」、「黃區」三級防疫區，在保證公共衛生安全的情況，下將經濟影響降至最小；此外，新計畫中州府將盡力確保幼兒園至八年級學校保持開放，同時也會將各地的住院率、剩餘床位數、是否關閉擇期手術等指標，納入防疫政策制定考量；另外，州府也將制定州內的疫苗分發計畫。

他說，感恩節引起的疫情反彈規模，可能要經過數周才準確評估，「我們需要評估疫情到底是全州蔓延，還是只在某些地區爆發，目前我們還不能確定感恩節人們的出行規模和社交頻率；但可以確定的是，疫情數字會繼續增長，越來越多的人住進ICU、插管治療，最後就是更多人死亡。

防疫 紐約市 疫情

上一則

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

下一則

前NYPD文職人員 假裝警察劫持MTA公車被捕

延伸閱讀

雖被最高法院判決違憲 華裔挺葛謨宗教限聚令

雖被最高法院判決違憲 華裔挺葛謨宗教限聚令
紐約州宗教限聚令 最高法院喊停 葛謨稱裁決有政治意味

紐約州宗教限聚令 最高法院喊停 葛謨稱裁決有政治意味
單日新增病例近7000人 紐約州擬啟冬日防疫計畫 力保學校重開

單日新增病例近7000人 紐約州擬啟冬日防疫計畫 力保學校重開
1張圖／紐約州日增確診逼近7000 總住院數5個月來新高

1張圖／紐約州日增確診逼近7000 總住院數5個月來新高
紐約州日增確診逼近7000例 日增死例創5個月新高 葛謨要訂冬日防疫計畫

紐約州日增確診逼近7000例 日增死例創5個月新高 葛謨要訂冬日防疫計畫
紐約州日增新冠確診超6000 創半年新高 葛謨籲嚴格防疫

紐約州日增新冠確診超6000 創半年新高 葛謨籲嚴格防疫

熱門新聞

1張圖／紐約州日增確診逼近7000 總住院數5個月來新高

2020-11-26 20:45
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
白思豪稱紐約市12月必將進入「橙區」。(記者張晨/攝影)

白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所

2020-11-20 14:21
紐約州長葛謨指最高法院對限聚令的裁決已經沒有意義，因為目前相關地區宗教限聚令已經解除。美聯社

最高法院裁決限聚令違憲 紐約州長批「帶有政治意味」

2020-11-26 12:27
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（美聯社）

紐約州新冠住院者翻倍 節後恐慘況重現

2020-11-24 02:30
紐約市一民宅發生警匪槍戰，2名警員中槍、槍手死亡。圖為示意圖。(Pixabay)

紐約市皇后區民宅「警匪槍戰」 2名警員中槍 槍手死亡

2020-11-24 14:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？
搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來
川普仍撂一句「選舉人團如認白登勝選 他們就是犯錯」

川普仍撂一句「選舉人團如認白登勝選 他們就是犯錯」
川普感恩節報佳音：新冠疫苗下周起交付遞送

川普感恩節報佳音：新冠疫苗下周起交付遞送