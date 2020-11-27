受第二波疫情影響 黑五紐約曼哈頓實體店蕭條

受第二波疫情影響，黑五曼哈頓實體店蕭條。(記者張晨/攝影)

2020年的感恩節因疫情 影響許多人都未能和家人團聚，而原本應在賣場摩肩接踵搶購商品的場景也因防疫原因不再；對紐約市 的五個行政區來說同樣是一個打擊——線上促銷持續和受第二波疫情的影響，也在27日阻擋了以往光顧實體商店的購物者。

曼哈頓的許多大型零售商店在黑五 的折扣已經早早開始，但即使是這樣也鮮少有人光顧；在中城先鋒廣場(Herald Square)的梅西總店，社交距離並不是問題，與去年疫情爆發前的購物狂潮相比，該購物中心在周五清晨就看出當天的蕭條景象。

早上6時開門前，大約有幾十名購物者在該店外排隊，但沒過多久隊伍就越來越短，最後個幾乎不用排隊就可入店；這家大型零售商在黑五推出了諸如19.99元的手錶，以及所有鞋履、家居用品降價40%的促銷折扣。

一名華裔購物者表示，她是早上開門不久就店採購的，但當時這裡沒有人排隊；「有時候網上並不能展示一切，有時候尺寸不合適，有時候(商品實際)看起來和圖片不一樣。」

而店內的一名員工則表示，客戶稀少是因為幾周來網上的促銷更加猛烈；而黑五的促銷已經持續了將近三周的時間，這位工表示，「兩周前我們進行了大甩賣，也許這就是為什麼今天越來越多的人不去商店購物的原因。」

另一名員工則笑談，等顧客的「火雞昏迷」過去後，生意能慢慢好起來；「我以為會有很多人。」她表示，人們或許認為現在還不是最好的時機。

梅西百貨店內的揚聲器大聲提醒顧客必須戴上口罩，並向其保證人流繁忙的區域會經常派人清理消毒，商店內也隨處設有手部消毒站。

而作為歷年黑五電子產品折扣的重頭戲，哥倫布環島附近的百思買(Best Buy)外設置了圍欄路障，但上午10時左右，這些路障就失去了作用，因為幾乎無人排隊。

「我真的非常驚訝。」一名購物者表示， 往年這個時候是「最瘋狂的」，但如今店內商品的庫存均悉數擺在貨架上待人挑選。

與去年相比，今年紐約的黑色星期五相形見絀；去年，在商店開業前，人們就早早在外排起了長隊，而排隊的商店包括現在已經無人問津的哥倫布圓環百思買。