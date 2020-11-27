我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指那指創新高 全周股指升逾2%

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

受第二波疫情影響 黑五紐約曼哈頓實體店蕭條

記者張晨／紐約報導
受第二波疫情影響，黑五曼哈頓實體店蕭條。(記者張晨/攝影)
受第二波疫情影響，黑五曼哈頓實體店蕭條。(記者張晨/攝影)

2020年的感恩節因疫情影響許多人都未能和家人團聚，而原本應在賣場摩肩接踵搶購商品的場景也因防疫原因不再；對紐約市的五個行政區來說同樣是一個打擊——線上促銷持續和受第二波疫情的影響，也在27日阻擋了以往光顧實體商店的購物者。

曼哈頓的許多大型零售商店在黑五的折扣已經早早開始，但即使是這樣也鮮少有人光顧；在中城先鋒廣場(Herald Square)的梅西總店，社交距離並不是問題，與去年疫情爆發前的購物狂潮相比，該購物中心在周五清晨就看出當天的蕭條景象。

早上6時開門前，大約有幾十名購物者在該店外排隊，但沒過多久隊伍就越來越短，最後個幾乎不用排隊就可入店；這家大型零售商在黑五推出了諸如19.99元的手錶，以及所有鞋履、家居用品降價40%的促銷折扣。

一名華裔購物者表示，她是早上開門不久就店採購的，但當時這裡沒有人排隊；「有時候網上並不能展示一切，有時候尺寸不合適，有時候(商品實際)看起來和圖片不一樣。」

而店內的一名員工則表示，客戶稀少是因為幾周來網上的促銷更加猛烈；而黑五的促銷已經持續了將近三周的時間，這位工表示，「兩周前我們進行了大甩賣，也許這就是為什麼今天越來越多的人不去商店購物的原因。」

另一名員工則笑談，等顧客的「火雞昏迷」過去後，生意能慢慢好起來；「我以為會有很多人。」她表示，人們或許認為現在還不是最好的時機。

梅西百貨店內的揚聲器大聲提醒顧客必須戴上口罩，並向其保證人流繁忙的區域會經常派人清理消毒，商店內也隨處設有手部消毒站。

而作為歷年黑五電子產品折扣的重頭戲，哥倫布環島附近的百思買(Best Buy)外設置了圍欄路障，但上午10時左右，這些路障就失去了作用，因為幾乎無人排隊。

「我真的非常驚訝。」一名購物者表示， 往年這個時候是「最瘋狂的」，但如今店內商品的庫存均悉數擺在貨架上待人挑選。

與去年相比，今年紐約的黑色星期五相形見絀；去年，在商店開業前，人們就早早在外排起了長隊，而排隊的商店包括現在已經無人問津的哥倫布圓環百思買。

黑五 疫情 紐約市

上一則

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

下一則

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

延伸閱讀

黑五大搶購！一次看懂這四家大型連鎖店防疫規定

黑五大搶購！一次看懂這四家大型連鎖店防疫規定
紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」

紐約經文處爆發疫情前 副處長曾說「疫情是個人感受」
誰來晚餐？

誰來晚餐？
再添確診！駐紐約台北經文處1人染疫 暫停領務臨櫃服務

再添確診！駐紐約台北經文處1人染疫 暫停領務臨櫃服務
沃爾瑪等連鎖大店 首次感恩節不營業 周五天亮就開門

沃爾瑪等連鎖大店 首次感恩節不營業 周五天亮就開門
紐約曼哈頓洛克菲勒中心聖誕樹貓頭鷹 放生

紐約曼哈頓洛克菲勒中心聖誕樹貓頭鷹 放生

熱門新聞

1張圖／紐約州日增確診逼近7000 總住院數5個月來新高

2020-11-26 20:45
布碌崙一場16歲生日宴會變成大屠殺。（citizen視頻截圖）

甜蜜16歲生日聚會變大屠殺 布魯克林1死6重傷

2020-11-23 12:05
白思豪稱紐約市12月必將進入「橙區」。(記者張晨/攝影)

白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所

2020-11-20 14:21
紐約州長葛謨指最高法院對限聚令的裁決已經沒有意義，因為目前相關地區宗教限聚令已經解除。美聯社

最高法院裁決限聚令違憲 紐約州長批「帶有政治意味」

2020-11-26 12:27
葛謨警告民眾節日季務必注意防疫，否則節後恐重現今年春季疫情慘狀。（美聯社）

紐約州新冠住院者翻倍 節後恐慘況重現

2020-11-24 02:30
紐約市一民宅發生警匪槍戰，2名警員中槍、槍手死亡。圖為示意圖。(Pixabay)

紐約市皇后區民宅「警匪槍戰」 2名警員中槍 槍手死亡

2020-11-24 14:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？
搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來