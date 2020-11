梅西百貨感恩節遊行的氣球包括首度登場的孩童節目「萊恩的世界」(Ryan's World)角色紅色泰坦(Red Titan)。(歐新社)

巨型氣球在高樓間緩緩前進,向來是梅西百貨 感恩節遊行 招牌景象。但今年遊行規模縮水,民眾無法夾道觀賞,節慶氣氛打折扣,天公又不作美,彷彿是紐約 疫情期間苦悶的寫照。

為求防疫,今年遊行路線與形式大幅改變。小時節目結合預錄畫面與現場直播,鼓勵民眾在家收看,而非上街圍觀湊熱鬧。

巨型氣球與花車總數從去年的42個縮減到30個;在車輛輔助下,拖行氣球的工作人員減少逾8成。

梅西百貨感恩節遊行邁入第94屆,是今年紐約少數沒有取消的大型街頭活動。但為減少人潮聚集,節目分多天錄製,只有少數巨型氣球在感恩節當天亮相。

今天參與遊行的氣球包括首度登場的孩童節目「萊恩的世界」(Ryan's World)角色紅色泰坦(Red Titan)、動畫「寶貝老闆」(The Boss Baby)主人翁、日本藝術家草間彌生以紅白圓點為底色設計的太陽造型氣球「愛意升空」(Love Flies Up to the Sky)。