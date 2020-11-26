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紐約梅西感恩節大遊行改直播 民眾趕至現場撲空

記者顏嘉瑩 / 紐約報導
梅西百貨周邊管制，民眾只能在場邊拍照。記者顏嘉瑩 / 攝影
梅西百貨周邊管制，民眾只能在場邊拍照。記者顏嘉瑩 / 攝影

紐約市第94屆梅西感恩節大遊行，26日在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)舉行，今年受到新冠肺炎疫情影響，首次採電視及網路直播方式，不過即便相關單位鼓勵民眾在家看轉播，仍有部分民眾想趁著今年人少，到現場參加，卻鎩羽而歸。

每年吸引350萬人到場參加的梅西感恩節大遊行，今年為了減少病毒傳播，將遊行參與人員將減少約88%，而遊行的看點大氣球，今年僅在先鋒廣場街區展示，且取消前一晚的大氣球充氣活動，並不使用人工操縱，而是固定在車輛上，並在小範圍遊行。

26日梅西百貨周邊就被管制，除了特定媒體外，其餘人均只能在場邊拍照，且周邊警力隨時來提醒民眾勿聚集、逗留，拍完照片就得離開現場，顯示相關單位防疫措施相當嚴密，希望民眾都能夠在家裡觀看轉播。

特地為了看梅西的感恩節遊行，昨晚就從費城來到紐約的麥戴維(Ryan McDevitt)與妻子在遊行開始前8點多就到現場，兩人穿著聖誕裝希望能夠慶祝感恩節，但卻被重重警力擋在封鎖區外，只能從遠方看到部分大氣球。

首次參加大遊行的麥戴維表示，知道今年規模會小很多，但是沒想到每個角落都被封起來，連靠近封鎖區都沒辦法，「因為警察很嚴格，不准民眾逗留，但還是希望至少能待到看到眼前的氣球升空。」

往年感恩節都會準備大火雞，邀請親友來家裡慶祝的麥戴維說，2020年是瘋狂的一年，他已經準備好結束這年，並希望明年疫情能結束、世界能有所改變。

家住上東城的華人董女士曾多次到現場觀看大遊行，但是由於往年人太多，等到走到現場看到遊行，往往都已經差不多結束，今年由於遊行區域僅在梅西百貨附近，想說到附近就能看到全部，於是特地早起到現場。

「原本想說會放氣球跟花車，即便在場邊還是能夠看到，看附近全被攔起來，只能看到原地不動的氣球，雖有花車經過也看不太到，有點小失望，不如回家看直播」；在紐約工作七年的董女士說，往年感恩節氣溫都偏低，今年雖有小雨但很暖和，看不到遊行實在覺得有點「可惜」。

來紐約兩、三年的華人林先生在當天早上恰巧經過梅西附近，就走近看一看，不過也是鎩羽而歸，有感今年感恩節氣氛比往年淡很多，街上空蕩蕩，林先生認為，在第二波疫情恐襲來的情況下，不讓民眾到場看遊行的舉措是正確的。

遊行 梅西百貨 紐約市

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