紐約失業率仍居高不下，紐約市情況更糟。(Getty Images)

隨著新冠第二波疫情 的來臨，紐約的失業率仍然巨高不下，根據紐約州勞工 廳(NYS Department of Labor)近日發布的數據顯示，紐約市 10月的失業率仍在13%以上，雖然相比9月的14%略有減少，但娛樂、餐飲等紐約市支柱行業的經濟仍然持續受到打擊。

數據顯示，紐約市10月份的失業率為13.1％，這標誌著娛樂，款待和旅遊等就業行業由於疫情的肆虐而繼續受到打擊。

而對於上州而言，10月份的失業率仍遠高於去年同期，唯一一個低於5%的地區是綺色佳(Ithaca)，原因是這這裡擁是幾所著名大學的所在地，上個月的失業率為4.6%。

水牛城(Buffalo)和尼亞加拉(Niagara)的失業率為6.9%，較9月份略有上升；州勞工廳數據顯示，羅徹斯特(Rochester)和雪城(Syracuse)地區的失業率均為6.4%。

但是一些公共部門所在的地區情況略有好壯，首府奧伯尼(Albany)地區的失業率為5.7%，沃特敦 (Watertown)的失業率為則5.8%。

全美及紐約新冠確診人數仍然在激增，引發了人們對未來幾周將有更多學校和非必要行業關門甚至倒閉的新擔憂，這可能導致失業率再次上升。