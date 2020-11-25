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紐約市備妥1.5億件個人防護裝備 以應對第二波新冠疫情

記者張晨／紐約報導
紐約市建立9億元防護供應儲備，以應對第二波新冠疫情。(記者張晨/攝影)
紐約市建立9億元防護供應儲備，以應對第二波新冠疫情。(記者張晨/攝影)

隨著新冠確診人數的再次上升，紐約市吸取了是3月爆發時的教訓，為應對第二波新冠疫情，市衛生部門已經建立了逾1億5000件個人防護裝備儲備，以確保全市的公立和私立醫院不會再次出現裝備短缺的情況。

因第一波疫情的來勢兇猛，造成了全球醫用防護品供應鏈的缺失，也導致醫院爭搶，迫使醫護人員回收防護用品——有時甚至不得不用垃圾袋和其他材料製作動手製作；在此之後，市府已經下令儲備價值9億元的防護服、口罩、護目鏡和其他必需品。

市府發言人科恩(Avery Cohen)表示，所有一線醫護人員都不應在搶救生命時面臨任何風險，這一新增儲備不算在各醫院系統國家規定的應保留的90天應急醫療用品儲備之內。

而市府也預計聯邦政府將承擔大部分費用，官方補充表示，這些物品將留給一線醫護人員，包括養老院工作人員、護理人員和市緊急事務處理辦公室(Office of Emergency Management)。

根據數據顯示，到目前為止，市衛生部門已經購買了近4600萬件防護服、5800萬隻外科口罩、900多萬隻N95口罩、近100萬隻護目鏡和大約600萬個防護面罩，且在儲備中獲得了超過3000萬副手套。

第一波疫情將紐約的醫院推向了危機邊緣，在短短幾周內，就有超過2萬3000名紐約人死亡；擁擠不堪的病房、排滿病人的走廊、醫護人員不間斷的在病房中與疾病作鬥爭，但他們往往沒有適當的防護裝備——這些場景不僅在紐約，而且全國范圍內接連上演。

紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)的母親也因患新冠而去世，在其最近的一項調查中顯示，紐約市的公立醫院依然沒有做好應對這百年不遇的健康危機的準備。

而這位2021年的市長候選人最近還起訴了奧市府，原因是市府提供了大約50億元的與新冠肺炎相關的支出記錄；他還表示，市府對他索要文件的傳票反應遲緩。

紐約市 疫情 養老院

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