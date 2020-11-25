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紐約州日增新冠確診超6000 創半年新高 葛謨籲嚴格防疫

記者和釗宇／紐約報導
紐約州24日新增新冠確診病例超過6000人，創四月下旬以來新高；州長葛謨(Andrew Cuomo)25日再次呼籲民眾感恩節嚴格防疫，避免旅行和聚集活動。美聯社
紐約州24日新增新冠確診病例超過6000人，創四月下旬以來新高；州長葛謨(Andrew Cuomo)25日再次呼籲民眾感恩節嚴格防疫，避免旅行和聚集活動。美聯社

紐約州24日新增新冠確診病例超過6000人，創四月下旬以來新高；州長葛謨(Andrew Cuomo)25日再次呼籲民眾感恩節嚴格防疫，避免旅行和聚集活動，並提醒民眾疫苗接種工作極其複雜，短期內難以給普通民眾接種，因此仍要繼續提高防疫警惕。

州府數據顯示，全州24日新增確診病例6265例，創下六個月以來新高，紐約市則新增1916例；同時，全新冠總住院人數已逼近3000人，全州新冠檢測陽性率為3.62%；葛謨表示，24日全州新增死亡41人，已經連續兩天維持在40人以上，該數字已經比幾周前翻倍。

葛謨說，包括總住院人數、ICU住院人數、插管人數和死亡人數的所有疫情指標近期都快速增長，加上假日季人們出行和社交活動頻繁，預計感恩節十天之後將達到疫情高峰；「疫情反彈，新增病例數、住院人數、ICU人數、插管人數依次增加，最後死亡人數一定增加，這些都是可預期的。」

儘管目前已經有多款疫苗出爐，正在等待FDA批准緊急使用，但葛謨表示疫苗出爐不代表疫情結束，因為疫苗接種和分發仍面臨巨大困難，沒有幾個月時間解決不了；他表示，全美從疫情開始以來八個月總檢測數量才達到1億8000萬次，而疫苗則需要3億劑，而且每人要打兩針，全部接種的工作要比檢測更加複雜，花費時間可想而知。

疫情 疫苗 葛謨

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