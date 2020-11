紐約市2020年梅西感恩節大遊行觀看指南

受新冠疫情影響,今年的梅西感恩節大遊行將首次限電視和網路直播,圖為去年的遊行場景。(記者和釗宇/攝影)

每年吸引350萬人現場觀看的紐約市 梅西感恩節大遊行 ,今年將首次重大改變。第94屆梅西感恩節大遊行將於11月26日如期舉行,但受新冠疫情影響,這項活動將首次僅限電視和網路直播,現場觀看人數也將受到限制。

今年的遊行參與人員將縮減將近九成,不會按照傳統遊行路線從曼哈頓上西城遊行至梅西百貨 總部的先鋒廣場(Herald Square),前一晚的大氣球充氣活動也將取消,所有大氣球僅在34街先鋒廣場街區展示。

-我該如何,何時觀看?

今年的遊行將於美東時間26日上午9時到中午在NBC播出;而除了NBC的直播外,觀眾還可以在YouTube.com、Verizon的推特帳戶和其他Verizon媒體上觀看慶祝活動的實況轉播。

-今年的遊行和以往有什麼不同?

梅西感恩節大遊行每年吸引350萬人現場觀看,去年共吸引逾2200萬人電視觀眾;然而受疫情影響,今年紐約市沒有條件舉辦大規模聚集活動,官方也依舊不鼓勵民眾聚集在34街觀看現場活動。

梅西百貨也表示,這將是遊行有史以來表現形式改變最大的一屆,參加遊行的總人數將減少約88%,所有人員遊行時均保持社交距離並穿戴防護裝備;所有大氣球將不再人工操縱,而是固定在特種車輛上。

-今年的活動有何亮點?

和往年一樣,大蘋果的音樂劇也將成為梅西感恩節的重頭戲,包括「別太驕傲:誘惑的生活與時代」(Ain 't not Too Proud: the Life and Times of the Temptations)、 「漢密爾頓」(Hamilton)、以及「賤女孩」(Mean Girls)的預演。

希望它能給百老匯帶來一些特別的關注,因為在新冠封鎖期間,音樂劇行業受到了重創,百老匯也將一直閉幕到明年的5月30日。

感恩節大遊行執行總監特塞羅(Susan Tercero)則表示,「今年我們遭遇的挑戰不同尋常,但保持感恩節大遊行的傳統非常重要,這是許多家庭開啟假日季的儀式;儘管今年的遊行形式將非常不同,但遊行仍將旅行其歷史使命,為全國民眾帶來歡欣和喜悅」。