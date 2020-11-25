我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

白宮考慮取消非美國公民從歐洲國家入境的旅遊禁令

紐約市2020年梅西感恩節大遊行觀看指南

記者張晨／紐約報導
受新冠疫情影響，今年的梅西感恩節大遊行將首次限電視和網路直播，圖為去年的遊行場景。(記者和釗宇／攝影)
受新冠疫情影響，今年的梅西感恩節大遊行將首次限電視和網路直播，圖為去年的遊行場景。(記者和釗宇／攝影)

每年吸引350萬人現場觀看的紐約市梅西感恩節大遊行，今年將首次重大改變。第94屆梅西感恩節大遊行將於11月26日如期舉行，但受新冠疫情影響，這項活動將首次僅限電視和網路直播，現場觀看人數也將受到限制。

今年的遊行參與人員將縮減將近九成，不會按照傳統遊行路線從曼哈頓上西城遊行至梅西百貨總部的先鋒廣場(Herald Square)，前一晚的大氣球充氣活動也將取消，所有大氣球僅在34街先鋒廣場街區展示。

-我該如何，何時觀看？

今年的遊行將於美東時間26日上午9時到中午在NBC播出；而除了NBC的直播外，觀眾還可以在YouTube.com、Verizon的推特帳戶和其他Verizon媒體上觀看慶祝活動的實況轉播。

-今年的遊行和以往有什麼不同？

梅西感恩節大遊行每年吸引350萬人現場觀看，去年共吸引逾2200萬人電視觀眾；然而受疫情影響，今年紐約市沒有條件舉辦大規模聚集活動，官方也依舊不鼓勵民眾聚集在34街觀看現場活動。

梅西百貨也表示，這將是遊行有史以來表現形式改變最大的一屆，參加遊行的總人數將減少約88%，所有人員遊行時均保持社交距離並穿戴防護裝備；所有大氣球將不再人工操縱，而是固定在特種車輛上。

-今年的活動有何亮點？

和往年一樣，大蘋果的音樂劇也將成為梅西感恩節的重頭戲，包括「別太驕傲:誘惑的生活與時代」(Ain 't not Too Proud: the Life and Times of the Temptations)、 「漢密爾頓」(Hamilton)、以及「賤女孩」(Mean Girls)的預演。

希望它能給百老匯帶來一些特別的關注，因為在新冠封鎖期間，音樂劇行業受到了重創，百老匯也將一直閉幕到明年的5月30日。

感恩節大遊行執行總監特塞羅(Susan Tercero)則表示，「今年我們遭遇的挑戰不同尋常，但保持感恩節大遊行的傳統非常重要，這是許多家庭開啟假日季的儀式；儘管今年的遊行形式將非常不同，但遊行仍將旅行其歷史使命，為全國民眾帶來歡欣和喜悅」。

遊行 梅西百貨 紐約市

上一則

安心吃頓團圓飯 感恩節前紐約長島檢測點排長龍

延伸閱讀

足球／梅西又老又貴？傳曼城放棄追求

足球／梅西又老又貴？傳曼城放棄追求
梅西櫥窗定題「給與，愛，相信」致敬一線工作者

梅西櫥窗定題「給與，愛，相信」致敬一線工作者

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元
足球／瓜帥、阿圭羅留下…梅西考慮加盟曼城2前題

足球／瓜帥、阿圭羅留下…梅西考慮加盟曼城2前題
足球／梅西怎麼了？本季5球全點球 巴薩歐冠險勝

足球／梅西怎麼了？本季5球全點球 巴薩歐冠險勝
足球／無役不與 梅西可能真的累了

足球／無役不與 梅西可能真的累了

熱門新聞

被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30

1張圖／紐約單日新增確診4881 染疫人數逼近61萬

2020-11-24 21:03
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
紐約市的新冠檢測七天平均陽性率已經突破3%的警戒水平，因此全市公校將從19日(周四)起停止實體課，全部轉入線上教學。(美聯社)

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

2020-11-18 16:15
圖為18日排隊等待新冠檢測的紐約市民。(美聯社)

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

2020-11-19 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情
今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖

今年不開玩笑！川普曾調侃火雞「拒承認敗選」一語成讖
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？

疫情+大選=美國富人如今也要兩本護照？
川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選

川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選