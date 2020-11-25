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安心吃頓團圓飯 感恩節前紐約長島檢測點排長龍

記者牟蘭／紐約報導
感恩節前夕，長島多個快速檢測點前大排長龍，大部分民眾期盼排除染疫後，與家人安全吃一頓團圓飯。(示意圖，Getty Images)
感恩節前夕，長島多個快速檢測點前大排長龍，大部分民眾期盼排除染疫後，與家人安全吃一頓團圓飯。(示意圖，Getty Images)

感恩節將至，長島多個快速檢測點前大排長龍，大部分民眾期盼排除染疫後，與家人安全吃一頓團圓飯；但醫生警告民眾，切忌因核酸檢測結果為陰性就掉以輕心，不遵守防疫規定，造成病毒蔓延。

根據「新聞日報」(Newsday)報導，感恩節前夕，長島納蘇郡與蘇福克郡多個檢測點前大排長龍，民眾無懼寒冷的天氣，希望在節前得知自己是否染疫；報導稱，長島部分地區陽性率連日增加，部分地區被畫為黃色防疫區，其中包括華裔聚居的大頸，因此導致當地民眾檢測的需求直線上升。

對此，納蘇郡西奈山南區醫院(Mount Sinai South Nassau hospital)的醫生格拉特(Aaron Glatt)提醒民眾，切忌得到陰性檢測結果後，就不遵守防疫規定；他說，因病毒可能出現的潛伏期，首次檢測中，即使民眾的結果為陰性，仍有可能攜帶病毒，提醒民眾做好防疫措施。

ProHEALTH醫療中心的醫生西萌思(Bonnie Simmons)表示，即使該醫療中心可以在線上預約，但紐約市與長島診所外仍在近期常常大排長龍；她說，前來檢測的民眾一般分為三類，一類民眾計畫去外地旅遊，擔心自己染疫傳染家人，還有民眾為即將到來的感恩節家庭聚會如期舉行，全家前往檢測。

西萌思補充，最後一類患者是因為曾接觸了確診的親友，為了自己與家人的健康，前往當地的快速檢測點檢測；她說，醫療中心在告知民眾檢測結果為陰性後，仍會明確解釋這並不意味著他們完全沒有被病毒傳染或以後沒有染疫的風險，要求他們一定要戴口罩，繼續觀察病症。

長島傑瑞柯(Jericho)的ProHEALTH醫療中心外，一些民眾定期接受新冠肺炎的篩檢，其中包括57歲的卡爾(Holly Carr)；卡爾表示，他的父親罹癌後，正在接受治療，為了與父親團聚，他前往當地檢測。

18歲的薩盧佳(Alisha Saluja)是塞奧瑟一名大學生，為趕在節前從學校返回長島的家中，她在五天前接受了新冠肺炎病毒的檢測；雖然這次檢測結果為陰性，但她表示，自己會再進行抗體檢測，坦言她曾在數月前出現新冠肺炎的症狀。

州長葛謨(Andrew Cuomo)24日前往長島的火雞贈送活動中表示，即使當地有不少新冠檢測點，但民眾仍青睞去一些固定的醫療中心檢測；他說，資料顯示，病毒會在部分民眾體內潛伏七天，期間即使進行核酸檢測，也有可能結果顯示為陰性，但他仍呼籲民眾積極檢測，但不要將其當作「免死金牌」。

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