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逃離死亡 88隻中國狗被解救 即將抵達紐約

記者牟蘭／紐約報導
非營利組織疫情期間在中國解救88隻原本將在本周出現在餐桌的狗，它們將在27日抵達紐約。(取自「不放棄任何一隻狗」網頁)
非營利組織疫情期間在中國解救88隻原本將在本周出現在餐桌的狗，它們將在27日抵達紐約。(取自「不放棄任何一隻狗」網頁)

非營利團體「不放棄任何一隻狗」(No Dogs Left Behind)疫情期間在中國解救88隻原本將在本周出現在餐桌的狗，這些被解救的狗將在27日抵達紐約，與它們的新主人生活在一起。

「不放棄任何一隻狗」的創辦人貝里(Jeff Beri)表示，這批被解救的狗長途跋涉抵達紐約，將在新土地展開生活，他承諾在明年初將繼續在中國拯救120到130隻被當作狗肉飼養的狗，「這些狗是我的英雄，這些領養狗的善心人士也是我心中的英雄，他們為了這些狗的自由奮鬥並等待了近一年的時間」。

居住在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)42歲的豪格(Tiziana Haug)表示，他已經迫不及待等待家中的新成員的到來，「我感覺自己可以拯救一個生命」；他說，自己與女兒從今年5月就期待被解救小狗的到來，他們已為這個新成員起名史酷比，談論它已成為家中每天例行事件之一。

貝里表示，從2017年開始，他與自己的團隊已解救了上千隻自中國屠宰場、養殖場與非法販運者的狗，他說，這些狗曾經遭受折磨，都將面臨殘忍殺害被端上餐桌的威脅。

為了解救這些狗，貝里說，他的團隊會跟蹤那些運送狗到屠宰場的卡車，使用無人機監視他們的行為，動用義工攔截他們的去路，要求這些人員出示狗的健康證與檢疫文件；若對方無法出示，義工將用報警威脅這些人員，以釋放這些狗，「罰款遠遠低於狗肉的價值，這是為何這種違法行為屢禁不止」。

這些狗從中國解救後，貝里說，它們將被送往北美洲善心人士的家庭；他表示，今年營救行動意義非凡，一些被稱為「新冠」計畫，解救那些因害怕家人染疫將寵物狗遺棄或賣給他人的狗，「有太多傳言稱人可以從狗身上傳人新冠病毒」。

營救狗的行動「非常危險」，貝里表示，一些義工曾在過程中被當地警方羈押，但他與成員認為「不能眼睜睜看著這些狗死亡」；他說，自己一直遊說中國政府通過動物福利法案，禁止狗肉買賣，「幾乎所有人都可以打他們的狗，任何一個國家都不應該允許這樣事情發生」。

貝里說，由於今年新冠疫情爆發，中國政府認為野味市場是爆發病毒的源頭之一，也促使當地政府修改法律，「沒有任何一個地區該允許動物被殘忍虐殺，現在是改變並抵制這種行為的時刻，因為第二波疫情就要來臨」。

中國 疫情 紐約

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