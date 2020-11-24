紐約上州猶太教堂 被爆違規舉行大型婚禮 上千人出席

之前布魯克林威廉斯堡的Yetev Lev temple曾舉行秘密婚禮，上千名未戴口罩的賓客出席，被罰1萬5000元。(美聯社)

紐約州 新冠疫情持續回溫，因擔心上州基里亞斯喬爾(Kiryas Joel)一所正統猶太 裔教堂會迎來一場大型婚禮，州府下達命令，要求主辦方放棄慶祝活動；但23日傍晚上千名猶太人無視命令，被看見沒戴口罩便出席婚禮，恐將引起州府徹查。

這所位於基里亞斯喬爾的Yetev Lev Synagogue教堂此前接到州府的「停止與終止」(cease-and-desist)命令，表明除非可限制每座建築物最多容納50人、所有人戴口罩和保持社交距離 ，否則就取消慶祝活動；但23日傍晚上千名猶太人被目擊進出這所教堂，儘管一名男子在照片中可見到他在現場向賓客派發口罩，但大多數人仍然未掩蓋鼻口部。

當地Orange郡衛生局發言人表示，他們期間與州警保持聯繫，並透露有關針對該教堂實施的一系列措施也由他們所制定，相信州府將允許州警展開執法行動；但至今還不確定任何行動是否已經展開。

該事件已是近來猶太教堂無視州府防疫令，徑直舉行聚會活動的第二起相關事件，不久前在布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamburgh)的Yetev Lev temple被爆出舉行秘密婚禮，吸引上千名未戴口罩的賓客出席；為此市長白思豪(Bill de Blasio)後來也證實此事，表示該教堂因違規被罰1萬5000元。