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1張圖／紐約單日新增確診近6000 染疫人數破60萬

紐約興起代客排隊新冠檢測 每小時最高喊到80美元

編譯周辰陽／綜合報導
紐約市民13日撐傘排隊，等候進行新冠肺炎快速檢測。（歐新社）
紐約市民13日撐傘排隊，等候進行新冠肺炎快速檢測。（歐新社）

一年一度感恩節即將到來，部分紐約客計畫跟親朋好友團聚，卻不想為新冠病毒檢測而在大冷天排上長長隊伍，於是乾脆出高價找代客排隊，零工媒合網路平台上的喊價也因此水漲船高，甚至有人獅子大開口、開出排隊一小時收費80美元

紐郵報導，雖然當局建議紐約客取消感恩節計畫與避免出遊，仍有成千上萬人想在出發前多一分保障，檢測中心變得比以往更門庭若市，代客排隊等新冠檢測也變成熱門生意。一位失業作家就表示，她已經接了5單，「我曾一天幫人排隊2次，生意真是太火熱了，我每天都收到詢問」。

一位女士也說，一天可接到多達3人探詢代客排隊等檢測，讓她把收費價格從1小時20美元拉高到28美元，「許多人感恩節要探親或出遊，他們需要某種文件證明自己沒有染疫」，多數客人「年紀在20多歲，平時遠距上班、有錢可花」。

喊出一小時收費80美元的打工族露西則說，她被一個帥哥雇去指定地點排隊等候新冠檢測，「我知道聽起來很傻，但當我剛到那裡時，一看到隊伍有點短，就感覺就有點失望。我一路跑過來，卻只需要排一個多小時的隊」。

結果，露西最後排隊3個小時、賺到240美元，「相對來說，比起想著探親前做檢測以確保萬事OK來講，當個戴口罩在外面排隊幫人等檢測的打工族，危險度還比較低」。

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