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紐約州新冠住院人數翻倍 史島南部堂食、健身房關閉

記者和釗宇／紐約報導
史泰登島南部將進入防疫「橙區」，關閉堂食和健身房。（本報檔案照片）
史泰登島南部將進入防疫「橙區」，關閉堂食和健身房。（本報檔案照片）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)23日表示，全州新冠疫情繼續快速反彈，過去三周以來全州新冠住院人數已經翻倍；同時，史泰登島南部將進入防疫「橙區」，關閉堂食和健身房，曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)、史泰登島北部、長島部分地區將進入「黃區」；葛謨提醒民眾假日季務必注意防疫，避免非必要出行，否則目前疫情的反彈趨勢疊加假日季人們社交增加，今年春季的疫情慘狀可能重現。

葛謨表示，過去三周來，全州的每周平均住院人數已從11月2日的1227人增至22日的2274人，增幅高達122%；另外，從10月26日當周到上周，全州新冠檢測陽性率已從1.57%升至2.93%，ICU住院人數從247人升至461人，日新增死亡人數也從10人左右升至30人左右。

葛謨表示，目前全州陽性率已經超過3%，但各地疫情差異極大，因此將繼續使用聚集防疫策略(Micro-Cluster Strategy)；根據州府數據，史泰登島南部五個社區的的陽性率均已超過4.5%，因此將進入防疫「橙區」，餐廳須關閉堂食(室外營業每桌限坐四人)，健身房、個人護理等高風險非必要行業關閉，禁止十人以上集會；葛謨表示，史泰登島過去三周的新冠住院人數已經翻了三倍，醫療資源已經捉襟見肘，州府將應當地醫院要求，重啟春季疫情時未用到的South Beach新冠臨時醫院，緩解醫院壓力。

此外，曼哈頓的華盛頓高地(陽性率3.3%)、史泰登島北部(陽性率3.5%到5%)、長島蘇福克郡的漢普頓灣(Hampton Bays，陽性率5.13%)和河頭鎮(Riverhead，陽性率4.6%)、納蘇郡大頸(Great Neck，陽性率4.77%)和馬薩佩瓜公園(Massapequa Park，陽性率3.9%)，將進入防疫「黃區」，餐廳每桌限坐四人，學校每周須檢測20%的人員，集會人數不得超過25%人。

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