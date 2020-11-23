聯邦資金助力 紐約市本財年預算回升至920億元

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)23日公布2021財年預算更新稱，儘管財政受新冠疫情打擊嚴重，但預計本財年平衡預算將從此前的881億元升至920億元，主要因為紐約市接受的聯邦政府 400億元第一輪刺激資金有力推動了經濟復甦；他同時呼籲國會和聯邦政府盡快通過新一輪刺激計畫，否則下個財年將面臨38億元的虧空。

白思豪說，數據顯示紐約市經濟在今年2月時達到高峰，3.4%的失業率創下歷史新低，全市470萬個工作崗位也創下歷史新高；然而隨後疫情來襲，全市損失大約90萬個崗位，但從5月至10月，紐約市已經恢復了大約30萬個崗位，占損失崗位的三分之一，失業率也從6月的20.3%降至10月的13.2%。

他表示，紐約市經濟之所以能夠快速恢復，很大程度上是因為接受了聯邦政府月400億元的第一輪刺激資金，包括發放給個人的1200元補助、失業救濟、小商業貸款等；然而，隨著這筆資金即將耗盡，紐約市的經濟恢復已經放緩，例如私營部門6月增加了10萬個崗位，但這一數字10月已經降至1萬5000個；白思豪說，若聯邦政府不出台新一輪刺激，隨著疫情反彈，經濟恢復將進一步放緩。