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紐約梅西百貨聖誕櫥窗展「給．愛．信」致敬一線工作

記者張晨／紐約報導
致敬一線工作者，梅西櫥窗定題「給與，愛，相信」。(梅西百貨提供)
致敬一線工作者，梅西櫥窗定題「給與，愛，相信」。(梅西百貨提供)

聖誕季即將到來，作為每年假日季重頭戲之一、位於曼哈頓先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨聖誕櫥窗展近日開幕，雖然新冠疫情籠罩，這個具有百年傳統的展覽依舊繼續舉行，為了致敬前線工作人員，今年主題定為「給與，愛，相信」(Give, Love, Believe)。

梅西百貨視覺營銷總監迪萬(Scott Devine)表示，在這特別一年的特別節日櫥窗中，希望展現紐約獨有的力量、勇氣和精神。

「我們要感謝急救人員、一線必要工作者及千千萬萬的紐約市民，是所有人團結互助，才能攜手並肩度過難關，希望梅西這封充滿奇思妙想和火花的情書，能讓所有人感到溫暖、幸福以及榮耀。」他說。

梅西百貨是紐約聖誕櫥窗的始祖，自1874年以來，梅西百貨的聖誕節櫥窗陳列一直是紐約市節日季的重頭戲，包括藝術家、動畫師、木匠、電工和照明專家在內的100多人參與其中，為展覽帶來生命。

今年櫥窗的展示包括往日熙熙攘攘的紐約、用16種不同語言書寫「謝謝」的霓虹燈招牌、梅西百貨小精靈們忙碌而歡快地裝飾著拼有「謝謝」字樣的巨型字母，並拍手為一線工作者歡呼，另外有一個互動式數位屏幕，觀展者可以幫助拼寫「謝謝」。

從即日起到2021年1月1日，先鋒廣場的梅西百貨旗艦店位於百老匯一側櫥窗將對民眾開放；而從27日到2021年1月1日，布碌崙(布魯克林)的梅西百貨也將推出經典櫥窗展，為紐約市舉辦一場「感謝」的慶祝活動。

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