我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測

G20視訊峰會 聚焦抗疫、救經濟

疫下感恩節臨近 67萬紐約客飛離紐約市及周邊機場

記者張晨／紐約報導
新冠感恩節，仍有67萬紐約客飛離紐約市及周邊機場。(本報檔案照)
新冠感恩節，仍有67萬紐約客飛離紐約市及周邊機場。(本報檔案照)

根據最新數據顯示，儘管全美各地新冠肺炎病例達到創紀錄的水平，但今年仍有67萬名旅客計畫在感恩節期間飛離紐約市及新澤西州機場。

航空分析公司OAG提供給「紐約郵報」的機票銷售數據顯示，預計約有27萬5300名乘客將從肯尼迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)出發，另有27萬1700名乘客預訂了從紐瓦克國際機場(Newark International Airport)出發的航班，而拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)則預計有12萬7100名乘客飛離。

該公司調查了23日至29日這三個主要機場以及紐約上州斯圖爾特國際機場(New York Stewart International Airport)的機票預訂情況；但總的來說，紐約的乘客數量比去年感恩節期間的150萬下降了55%。

去年最受歡迎的感恩節旅遊目的地洛杉磯的預訂量下降了52%，而來自紐約的遊客預計將減少77%，波士頓減少了74%，而芝加哥也減少了66%，北卡羅萊納和舊金山也消失在了熱門地圖上。

飛往佛羅里達奧蘭多的紐約客有4萬2100人，相比全國其他任何地方的旅客都多，約有3萬8400人前往勞德岱堡(Fort Lauderdale)，3萬3200人前往亞特蘭大，飛往洛杉磯的乘客有2萬7700人，而邁阿密則有2萬5000人。

與去年相比，前往多米尼加共和國的紐約旅客預計將增加800人，前往墨西哥坎昆的遊客也將增加2200人；數據顯示，西礁島(Key West)、墨西哥卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)、默特爾海灘(Myrtle Beach)和麻州南塔基島(Nantucket)等海島旅遊地的預訂也在上升。

但目前，全國範圍內的確診病例仍在激增，根據孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)的最新調查顯示，有74%的人表示他們會在假期留在家裡，只有25%的人計畫旅行，另有10%的人表示他們會在某個地方過夜。

隨著美國死於新冠病毒的人數攀升至25萬人，美國疾病防治中心(CDC)發出警告，強烈建議人們縮減外出計畫，留在家中。

編輯推薦

紐約市 紐瓦克國際機場 美國

上一則

紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測

下一則

疫情下組織集體旅行 逾70名哥大學生遭紀律處分

延伸閱讀

紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測

紐約市七天陽性率再攀 診所外民眾排長龍檢測
疫情續惡化 今年感恩節被迫宅在家 長者很「難過」

疫情續惡化 今年感恩節被迫宅在家 長者很「難過」
數車輛判斷人數？ 納蘇郡嚴查感恩節違規派對

數車輛判斷人數？ 納蘇郡嚴查感恩節違規派對
休士頓機場採人臉識別 簡化通關

休士頓機場採人臉識別 簡化通關
芝感恩節交通 25日下午4時最堵

芝感恩節交通 25日下午4時最堵
迎感恩節 幫幫忙基金會23日攜手山麓聯合中心發放食物

迎感恩節 幫幫忙基金會23日攜手山麓聯合中心發放食物

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫
翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入

翻盤無望！密州共和黨人見完川普 強調遵守法律不介入
美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人
喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人

喬州正式宣布白登獲勝！共和黨州務卿：數字不會騙人