疫下感恩節臨近 67萬紐約客飛離紐約市及周邊機場

新冠感恩節，仍有67萬紐約客飛離紐約市及周邊機場。(本報檔案照)

根據最新數據顯示，儘管全美各地新冠肺炎病例達到創紀錄的水平，但今年仍有67萬名旅客計畫在感恩節期間飛離紐約市 及新澤西州機場。

航空分析公司OAG提供給「紐約郵報」的機票銷售數據顯示，預計約有27萬5300名乘客將從肯尼迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)出發，另有27萬1700名乘客預訂了從紐瓦克國際機場 (Newark International Airport)出發的航班，而拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)則預計有12萬7100名乘客飛離。

該公司調查了23日至29日這三個主要機場以及紐約上州斯圖爾特國際機場(New York Stewart International Airport)的機票預訂情況；但總的來說，紐約的乘客數量比去年感恩節期間的150萬下降了55%。

去年最受歡迎的感恩節旅遊目的地洛杉磯的預訂量下降了52%，而來自紐約的遊客預計將減少77%，波士頓減少了74%，而芝加哥也減少了66%，北卡羅萊納和舊金山也消失在了熱門地圖上。

飛往佛羅里達奧蘭多的紐約客有4萬2100人，相比全國其他任何地方的旅客都多，約有3萬8400人前往勞德岱堡(Fort Lauderdale)，3萬3200人前往亞特蘭大，飛往洛杉磯的乘客有2萬7700人，而邁阿密則有2萬5000人。

與去年相比，前往多米尼加共和國的紐約旅客預計將增加800人，前往墨西哥坎昆的遊客也將增加2200人；數據顯示，西礁島(Key West)、墨西哥卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)、默特爾海灘(Myrtle Beach)和麻州南塔基島(Nantucket)等海島旅遊地的預訂也在上升。

但目前，全國範圍內的確診病例仍在激增，根據孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Poll)的最新調查顯示，有74%的人表示他們會在假期留在家裡，只有25%的人計畫旅行，另有10%的人表示他們會在某個地方過夜。

隨著美國 死於新冠病毒的人數攀升至25萬人，美國疾病防治中心(CDC)發出警告，強烈建議人們縮減外出計畫，留在家中。