地鐵致死事故連連，紐約市一天內兩人被撞身亡。(記者張晨/攝影)

紐約市 20日一早發生兩起地鐵撞人致死案件，一名婦女在曼哈頓中城賓州 站(Penn Station)，而一起事故則發生在皇后區 ，一男性也在被撞後現場被宣告死亡。

警方表示，一名目擊者報警稱，在上午9時20分左右，在34街賓州站，一名女子在一輛向北駛來的1號列車駛入站時跳進了鐵軌；救援人員趕到現場，但這名40歲的婦女已當場死亡。

大都會運輸署(MTA)最初在推特上表示，北行的‌1、2‌、‌3號‌列車在案件發生後被迫終止以導致延遲；隨後，該機構表示，服務開始恢復，但預計兩方向的延誤時間都將有所延長。

「一片混亂」一名維修工人說，「人們不知道該做什麼，該(換乘)哪班火車……這裡有大約七(或)八名車站經理在幫忙。」

「你看到人們走過，你永遠不知道他們發生了什麼」這名工人搖著頭說，「這種(新冠)病毒正在影響著每個人。」

警方稱，大約六小時前，一名皇后區男子在Woodhaven Boulevard車站被迎面駛來的一輛M或R型列車撞倒，目前還不清楚他為何跌入鐵軌，但沒有任何嫌疑指向他殺。

警方正在對這兩起案件進行調查。