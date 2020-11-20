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白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所

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白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所

記者張晨／紐約報導
白思豪稱紐約市12月必將進入「橙區」。(記者張晨/攝影)
白思豪稱紐約市12月必將進入「橙區」。(記者張晨/攝影)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)20日在接受每周例行電台採訪時再次表示，紐約市在12月的第一周必將進入「橙區」，關閉公共場所等防疫舉措在所難免，呼籲商家盡早做好準備。

在當日紐約公共電台(WNYC)的訪談節目中，白思豪表示，疫情的再次爆發必定會將紐約拉入「橙區」警戒線內，「這很可能會發生在，感恩節過後不久，可能是12月的第一周。」

白思豪已與州長葛謨(Andrew Cuomo)通話商討防疫事宜，若紐約市新冠檢測七天平均陽性率超過3%，全市就將進入防疫「橙區」。

而兩人均認為，全市進入橙區是「遲早的事」，這一趨於將導致堂食(室外營業每桌限四人)、宗教場所、健身房及個人護理等高風險場所及行業的再次關閉，且禁止十人以上集會。

白思豪還預計，州府不會按照郵遞區號在紐約市內畫分防疫區，將會是全市進入「橙區」；他表示，進入「橙區」不代表全面封城，如果民眾嚴格防疫，再加上「橙區」的防疫要求，相信能夠避免紐約市進入「紅區」；根據州府規定，「紅區」意味著全面執行「暫停」防疫令，所有非必要行業將關閉、餐廳只允許外賣、禁止任何聚集活動。

有關市公校的開放問題，白思豪表示，紐約市將在未來幾天公布一項新的計畫，而這項計畫將把面對面的課堂學習也容納其中。

在開設室內用餐和健身房之前，一直非常安全的學校被關閉，這引起諸多爭議；而同樣的，許多商界領袖指出，紐約市的疫情追蹤員(contact tracer)也沒有發現新冠病毒在室內餐飲或健身房激增的情況。

白思豪承認，餐館和健身房到目前為止是相對安全的，但他也表示，隨著疫情及確診人數在城市和鄉村的激增，這種情況可能會改變。

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