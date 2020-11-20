警察家門前數車？長島納蘇郡嚴查感恩節違規聚會

長島納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)重申，家庭聚會人數需限制在十人以內。(Getty Images)

長島納蘇郡政府表示，該郡19日的感染率已下降至2.9%，呼籲居民繼續做好防疫 措施，避免病毒傳播，迎接即將到來感恩節；郡長庫倫(Laura Curran)重申，家庭聚會人數需限制在十人以內，但她並未明確回應是否通過居民門前停泊車輛，來確定居民是否違規，「每個案例都要就事論事」。

庫倫20日在記者會表示，納蘇郡連續七天的陽性率仍超過3%，但19日的新增感染率已降至2.9%，目前有150人住院，28人在加護病房(ICU)急救，15人需要通過呼吸器維生，她呼籲民眾做好防疫措施，避免病毒傳播。

對於即將到來的感恩節，庫倫呼籲民眾遵從聯邦疾病防治中心 (CDC)的避免前往外州旅遊的建議，鼓勵居民在當地消費，促進經濟的發展；她說，若民眾從外國返回當地，慶先自我隔離14天，若從除新州、康州與賓州外的地區前往紐約，需在成行三天前完成核酸檢測 ，到達三天後再進行一次檢測。

庫倫建議民眾將活動地點設在室外，若在室內，不在同一屋簷下生活的家人，也應保證六呎社交距離。

納蘇郡衛生局局長艾森斯坦(Lawrence Eisenstein)補充，感恩節聚會是美國家庭傳統，但今年情況特殊，呼籲回家過節的年輕人保護長者的健康，「很多年輕人都是無症狀者，但病毒對於耆老卻是致命的；如果你想明年也四室同堂慶祝，今年就要做出小犧牲」。

對於目前社群網絡流傳，政府將通過每戶住家門前停泊車輛，判斷居民是否違規舉辦十人以上的聚會，庫倫表示，感恩節期間，政府將派遣執法人員巡邏，嚴查違規現象，呼籲民眾通過電郵或電話舉報，但她並未透露執法細節，並表示將根據每個不同案例，逐一調查。