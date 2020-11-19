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拒與公校同步 紐約市172所天主教學校不關

記者黃伊奕／紐約報導
紐約市200多所天主教學校拒絕關閉。（取自紐約市大主教管區臉書）
紐約市200多所天主教學校拒絕關閉。（取自紐約市大主教管區臉書）

儘管紐約市公校因全市疫情反彈於19日被要求關閉，但是紐約市大主教管區以及布碌崙(布魯克林)教區負責人拒絕與公校一致，堅持每周五天正常面對面授課。

紐約市大主教管區負責全市十個郡的172所教區學校，包括史泰登島、布朗士、曼哈頓等地，而布碌崙教區則負責布碌崙與皇后區69所天主教學校。

紐約大主教管區負責人德根(Michael J. Deegan)表示，天主教學校獨立在紐約市公校運營系統外，紐約市教育局針對公校關閉的命令不影響天主教學校的繼續開放，天主教學校將正常運營，直到紐約州政府下達要求合作的命令。

德根指出，自9月以來天主教一直堅持每周五天正常面對面授課，並且嚴格遵守政府防疫規定；除了史泰登島因疫情反彈嚴重，教區負責人決定在11月初短暫關閉當地天主教學校，其他學校一直堅持正常開放。

紐約大主教管區指出，政府短時間要求學生從面對面授課過渡到遠程上課的決策欠缺考慮，並且認為政府沒有為學校提供足夠的新冠肺炎病毒檢測，導致疫情加劇。

布碌崙與皇后區天主教學校系統總校長Thomas Chadzutko也表示，教區所轄的69所天主教學校都致力於保護學校學生與職工的安全，結果證明這些努力十分奏效，開學以來一直能確保學生獲得一周五天面對面教學，並且計畫在本學年餘下的日子裡繼續堅持下去。

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