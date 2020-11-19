教育維權組織 支持紐約市篩選入學制度

朱雅婷分享研究，顯示學生在與程度相當的同儕中學習，在學習上的表現能夠更加優異。(截自視訊會議)

教育維權組織「紐約市 加強課程和教育家長領導」(PlaceNYC)19日晚舉辦線上會議，討論紐約市篩選入學和特殊高中考試等入學機制給學生帶來的利弊；會上主辦方分享研究數據，相信透過篩選、SHSAT 以及資優班(Gifted and Talented Program)等方式入學，能使學生的學業表現更優良。

PlaceNYC共同創辦人朱雅婷表示，支持取消SHSAT者強調特殊高中的非洲裔與西語裔學生比率低，去年只有七名非洲裔學生錄取史岱文森高中(Stuyvesant High School)，但根據統計，非洲裔、西語裔和亞裔學生參加SHSAT的人數基準就不同。

朱雅婷表示，統計顯示，十個亞裔學生有七人參加SHSAT，但非洲裔、西語裔每四人才有一人參加考試；另外研究也顯示，學生與程度相當的同儕一起學習，其學習表現更加優異。

約翰霍普金斯大學(JHU)教育學院教授Jonathan Plucker表示，當局想要取消這些入學方式，主要是希望能解決校園缺乏種族多元化問題；「但解決方式有很多種，此問題也不只紐約市獨有，市府這樣的做法只會讓校園種族分化更嚴重，也會讓很多學生失去機會。」

州參議員康莫利(Leroy Comrie)和史塔文斯基(Toby Stavisky)等民選官員也支持篩選入學和SHSA，康莫利表示，很多學生有能力但無法取得資源，透過SHSAT等篩選入學方式，在各層面都能提供孩子更多機會；他也鼓勵與會者，表示他們正在做「對的事」，應該要繼續奮鬥，讓更多人知道紐約市教育系統真正問題所在。

當天講者還有多位資深教職人員，包括華裔周亦東和Maggie Feurtado等人。

紐約市針對教育改革議題爭議不斷，日前支持廢除SHSAT的紐約市學生組織「青少年做主」(Teens Take Charge)，才向教育部民權辦公室(Office of Civil Rights)提出訴訟，認為市教育局 允許全市包括特殊高中在內的公立中學及高中用篩選入學制，使紐約市公校成為全美種族分化最嚴重的系統。