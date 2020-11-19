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華航紐約分公司總經理 拜會世界日報

記者王彩鸝／紐約報導
世界日報1976年2月12日創刊號頭版，華航刊登「慶祝世界日報創刊紀念」形象廣告，甫到任的華航紐約分公司總經理武志厚(左)與世界日報紐約社社長周正賢(右)在世報創刊號前合影。(記者王彩鸝／攝影)
世界日報1976年2月12日創刊號頭版，華航刊登「慶祝世界日報創刊紀念」形象廣告，甫到任的華航紐約分公司總經理武志厚(左)與世界日報紐約社社長周正賢(右)在世報創刊號前合影。(記者王彩鸝／攝影)

甫於11月1日上任的華航紐約分公司總經理武志厚，19日拜會世界日報紐約總社；他與世報紐約社社長周正賢是舊識，兩人期許世報和華航跟社區有更多互動；武志厚表示，華航紐約航線照常運營，但因應疫情，目前航班調整為每14天一班，另外，配合台灣防疫規範，12月1日至明年2月28日啟程飛往台灣的旅客，不論國籍別均應檢附登機前三個工作日內的新冠病毒核酸檢驗陰性報告，才能順利登機。

武志厚表示，上述防疫要求都是依據台灣衛福部所訂規範，更詳盡的訊息以衛福部網站公告為準，或上華航官網的新型冠狀病毒資訊服務專區(https://news.china-airlines.com/emer_area/info.aspx)查詢。

依據台灣衛福部公告，搭乘2020年12月1日至2021年2月28日啟程的航班、入境或轉機台灣的旅客，包括台灣籍與外國籍人士均應檢附「表訂登機時間前三個工作日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才能登機。

武志厚表示，台灣的防疫成果舉世皆知，希望在上述日期內要飛台北的旅客配合辦理，大家一起為防疫抗疫共同努力。

武志厚在華航服務約20年，曾任華航紐西蘭分公司總經理三年、派駐北京五年，來紐約履新前擔任華航公共關係室媒體事務部經理，他19日拜訪世報時說，「有回家的感覺」，尤其是看到會議室掛著1976年2月12日世界日報創刊號報紙，頭版廣告正是華航刊登的形象廣告，特別與周正賢社長在創刊號報紙前合影留念，雙方互許未來有機會合作，提供社區更多服務。

華航紐約分公司總經理武志厚(左)拜訪世界日報，致贈華航模型機給世報紐約社社長周正...
華航紐約分公司總經理武志厚(左)拜訪世界日報，致贈華航模型機給世報紐約社社長周正賢(右)。(記者王彩鸝／攝影)

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