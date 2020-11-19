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救經濟！長島納蘇郡郡府撥款220萬元 補助300家餐廳

記者牟蘭／紐約報導
庫倫表示，300家當地的餐廳申請新餐廳復甦補助金計畫獲批後，可獲得5000元到1萬元不等補助。(納蘇郡郡府提供)
庫倫表示，300家當地的餐廳申請新餐廳復甦補助金計畫獲批後，可獲得5000元到1萬元不等補助。(納蘇郡郡府提供)

為幫助當地經濟復甦，長島納蘇郡郡府19日宣布將提供一系列補助，其中包括為受到疫情重創的300家餐廳提供補助計畫；計畫規定只要在今年3月前在當地運營的中小型餐館，30日前申請計畫獲批後，可獲得5000元到1萬元不等補助，業者只需至少繼續提供一份全職工作，就無需償還這筆基金。

庫倫表示，由於疫情的影響，小商家生意受到重創，尤其是餐飲業生意大幅度下滑；她表示，盡管餐館業主開展戶外餐廳與暖氣，以吸引更多的客源，但仍不能彌補當前的損失，據統計長島已有8萬2000名餐館與其他服務業員工，在疫情中失去工作，預計這個數字還會不斷增加。

為減少失業率，幫助餐飲業復甦，庫倫當天宣布開展「新餐廳復甦補助金計畫」(New Restaurant Recovery Grant Program)；她說，該計畫的220萬元資金來自聯邦社區發展基金(CDBG)，屆時約300個餐廳將按照餐館全職員工的多寡，收到5000元到1萬元的補助，以度過這個寒冬。

這筆款項可用於所有餐館日常工作支出，例如員工的薪資、租金、水電、購買防疫物資、租賃廚房與運貨車輛等，也可用於購買戶外暖氣或增添無接觸技術等。

根據這項餐館補助金計畫，申請者的餐館必須設立在納蘇郡，且需在3月1日前開始營業，員工人數需在50人或50人以下；有需要申請的餐館業者，需在30日前，登錄www.nassaucountyny.gov/restaurantrecovery遞交申請，若計畫批准，餐館業者將在明年1月收到款項。

計畫稱，只要業者在使用這筆款性後，能繼續保證至少提供一份中、低收入的全職工作，就無須償還這筆款項。

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