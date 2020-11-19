紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

鄒傑(音譯)日前在法拉盛 市中心因爭搶一個街邊停車位而大打出手，他因涉嫌駕駛奧迪轎車故意撞倒一名持棒球棒攻擊的男子，被警方逮捕後控罪；他的姐姐接受採訪表示，當她看到視頻中那輛白色的奧迪車，就認準是弟弟，她稱弟弟是因為吸食毒品，才變得不可控，直言他平日並非這樣。

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根據紐約 每日新聞(NY Daily News)報導，鄒傑的姐姐鄒嬌(音譯)18日接受採訪時表示，當她看到網上瘋傳法拉盛車撞人影片中的白色奧迪後，一眼就認出是弟弟的車；她為弟弟辯解，稱弟弟是在古柯鹼的影響下，才變得瘋狂，「我們很害怕」。

根據法院信息，鄒傑來自中國，持有綠卡 ，他與同伴張喬納森(Jonathan Zhang)於16日下午4時左右，在法拉盛靠近緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)上與另兩名男子爭搶一個車位發生爭執，四人隨後扭打一起，各持棒球棒毆打對方。

鄒傑隨後駕駛奧迪在街上違規U型轉彎，面對喋喋不休追打自己的持械男子，一怒之下高速開車將對方撞飛，車子也失速衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，衝進店內撞牆才停止，除了撞傷持械男子外，破碎的玻璃還畫傷一名女員工的臉。

皇后區檢方消息稱，鄒傑與張喬納森已於17日晚過堂，被控兩項二級攻擊重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸罪提告，法官將他的保釋金定為5萬元，或2萬5000元的現金，他尚未交保，仍在羈押中，下次上庭時間為20日。

在法院文件中顯示，鄒傑自2018年起因涉嫌搶劫、攻擊、非法持有槍枝、持武威脅與非法持有管制藥品等多罪，被捕六次；法院信息顯示，他目前仍有四案由法官克朗(Barry Kron)審理中，其中三案的上庭時間為下月1日，一案上庭時間為明年1月6日。

與鄒傑發生爭執的宗李(音譯)表示，鄒傑在爭執過程中，多次毆打他的臉部，隨後故意開車撞傷他，包括他在內有五人因此受傷，隨後因臉部的受傷與其他部位的疼痛，不得不在醫院接受治療。

一同被控罪的張喬納森卻表示，自己只是在自衛，並稱已聘請律師向宗李提告，「對這件事，我沒什麼好說的，你可以和我的律師溝通，我請了律師，準備告宗李，所有事情都很好，我只是在保護自己」。